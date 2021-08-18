Kocaeli'de 675 adet sahte 100 dolar ele geçirildi (3)

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TUTUKLANDILAR

Kocaeli´nin Gebze ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, bir ev içersinde 675 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirilmesinin ardından mahkemeye sevk edilen E.B., H.H., C.A. ve A.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Selda Hatun TAN

2021-08-18 21:16:42



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