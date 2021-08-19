10 dakikalık yağışta yollar göle döndü

Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde sabah saatlerinde aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekti.
Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde sabah saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren yağış sonrası başta D-100 olmak üzere, yollar göle döndü. Araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti. D-100 karayolunda yağış nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri tahliye çalışması başlattı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT
2021-08-19 14:05:54
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