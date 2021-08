Kocaeli Valiliği'nden boğulma vakalarına karşı yeni kararlar

Boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla Kocaeli Valiliği tarafından yeni kararlar alındı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, kurallara uymayan vatandaşlara idari yaptırım cezası uygulanacağı kaydedildi.

Kocaeli Valiliği tarafından, sahillerde denize girilmesi konusunda hazırlanan genel emir ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, deniz, dere, ırmak, gölet, baraj vb. yerlerde boğulma olaylarının meydana geldiği ve can kayıplarının yaşandığı ifade edilerek, valilik tarafından boğulma olaylarına karşı bazı önlemlerin alındığı kaydedildi. Açıklamada, "Alınan bu önlemlere ilave olarak denize girilmesi yasaklanan bölgelerin tespit edilmesi, bu yerlerde kamu güvenliği, kamu düzeni, genel sağlık ve vatandaşlarımızın can güvenliği ile alakalı olarak alınacak önlemlerle, yürütülecek işlemler hususunda 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak bu genel emir hazırlanmıştır" denildi.



Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlimizde denize kıyısı olan ilçelerimiz sınırları içerisindeki deniz kenarlarında, denize girilmesi uygun olmayan alanlara, sorumlu belediyeler tarafından "Dikkat! Bu alanda denize girilmesi yasaktır" levhaları konulacak ve gerekli diğer güvenlik tedbirleri alınacaktır. Denize girilmesi uygun olan ve halk tarafından yoğun olarak kullanılan plajlar ve diğer izinli alanlarda ise, önceden elde edilen bilgilere ve meteorolojik verilere göre hava şartlarının uygun olmayacağının ve denize girmenin can güvenliği riski oluşturacağının değerlendirildiği durumlarda, ilgili kurumlarla istişare edilerek mahalli mülki amir tarafından şartlar normale dönünceye kadar denize girilmesi yasaklanabilecek ve bu karar çeşitli vasıtalarla ilan edilecektir. Kurallara uymayanlar ve yetkililer tarafından güvenliği alınmamış yerlerde denize girenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 11. maddesi gereğince 15 yaş ve üzeri kişilerin kendilerine, 15 yaş altındaki kişilerin ise veli veya vasilerine idari yaptırım cezası uygulanacaktır. İdari yaptırım cezaları kolluk kuvvetleri (emniyet, jandarma, sahil güvenlik) ve il/ilçe belediye zabıtaları tarafından mahallin mülki amiri onayı ile uygulanacaktır. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 66. maddesi uyarınca ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak alınan bu genel emrin uygulanmasına ve yerine getirilmesine, aykırı davrananlar, tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaranlar veya uymayanlar hakkında, eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesi uyarınca idari para cezası işlemi uygulanacaktır"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.