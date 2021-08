USTA adaylarının eğitimleri devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iş bulmakta zorluk çeken gençlere mesleki ve teknik beceriler kazandırarak, onları istihdama hazırlayacak olan USTAM Kocaeli Projesi’ndeki eğitimler devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Organize Sanayi Bölgeleri, İŞKUR ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen istihdam odaklı projede usta adaylarına eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Uygulama eğitimlerinin ağırlıkta olduğu USTAM projesinde sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını gidermek amacıyla; Satış ve Satış Gücü Eğitim Programı, IT Uzmanlığı Eğitim Programı, Yazılım Uzmanlığı Eğitim Programı, Bilgisayar Destekli TasarımÜretim Eğitim Programı, ARGE Eğitim Programı ve Otomotiv Montajcısı gibi eğitim programları veriliyor.

"Bilgi sahibi oldum"

IT Uzmanlığı eğitim programına katılan Emir Eriş, Kocaeli Üniversitesi mezunu olduğunu ifade ederek, "Üniversitede gördüğüm eğitimleri desteklemek için buraya geliyorum. Burada hiç bilmediğim konularda temel bilgi sahibi oldum" dedi.

Yazılım Uzmanlığı Eğitim Programına katılan Soner Sönmez ise Kocaeli Üniversitesi öğrencisi olduğunu ifade ederek "USTAM projesi sayesinde aldığım eğitimlerle kendime bir temel oluşturdum. Bize bu imkanı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederim, eğitimcilerimiz çok iyi, aldığımız sertifikalarla daha rahat iş bulabileceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Sınıf öğretmenliği mezunu Hilal Akkaya ise USTAM Projesi ile yazılım öğrenerek hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Yazılım ve IT uzmanlığı eğitimleri sürüyor

Yazılım Uzmanlığı Eğitim Programına katılan USTA adayları 402 saatlik eğitim alarak; yazılım teknolojisi, veri tabanları ve sol dilleri, veri yapıları, yazılım geliştirme teknikleri, programlama dilleri, nesne yönelimli dilleri, web programlama, mobil uygulama geliştirme modüllerinde eğitim alıyor. IT uzmanlığı eğitim programına katılan USTA adayları ise bilgisayar yazılımı ve algoritmalar, programlama temelleri, bilgi ve bilgisayar güvenliği, bulut bilişim sistemleri, ağ güvenliği, WEB programlama, işletim sistemleri, veri tabanı yönetim sistemleri gibi eğitimler alıyor.

