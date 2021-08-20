Atıklarını getiren ödülünü aldı

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi tarafından çocukları geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla başlatılan Çocuk Ödül Market projesine destek verenlere hediye verildi.

Çevre duyarlılığını arttırma ve kirliliğe karşı önleyici çalışma niteliği taşıyan Çocuk Ödül Market Projesi için pilot bölge seçilen Hacıhızır Mahallesi’nde atık getirme merkezi hazırlandı. 4 ay önce başlayan pilot uygulamada toplanan 2 bin 700 kilogram ambalaj atığı, 190 kilogram elektronik atık, 490 kilogram tekstil atığı ve 60 kilogram bitkisel atık yağ olmak üzere toplam 3 bin 440 kilogram atık kent ekonomisine kazandırıldı. Atık getirme merkezine; ambalaj atıkları, atık piller, atık yağlar, elektronik atıklar ve tekstil atıklarının toplanacağı konteynerler yerleştirildi. Aileler, biriktirdikleri atıkları mesai saatleri arasında bu merkezlere getirerek geri dönüşüm hareketine katıldı. Getirilen atıklara karşılık çocuklara teşvik amacıyla zeka oyunu ve top hediye edildi.



"Projeyi yaygınlaştıracağız"

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, "Atık malzemelerini bizim kullanma ve değerlendirme şansımız var. Sahada aileleri ve çocukları da dahil etme noktasında karar aldık. Uygulamamıza da bu mahalleden başladık. Sürdürülebilir Kentler Birliği’ne bir sürü ülke üye. İzmit Belediyesi ve bu ekibin yapmış olduğu çalışma tüm dünyaya örnek proje olarak gösterildi. Bu projeyi yaygınlaştırma hedefimiz var. Çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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