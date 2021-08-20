Deprem Şehitleri dualarla anıldı

Türkiye’nin en büyük felaketlerinden biri olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Kullar Merkez Camii’nde yapılan programla anıldı.

Marmara Depremi’nin 22. yıl dönümünde deprem şehitleri, Başiskele Belediyesi ve Başiskele Müftülüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen 5 ayrı programla 17 Ağustos Salı günü anılmıştı. Dün akşam da Kullar Merkez Camii’nde yapılan programla deprem şehitleri anıldı. Akşam namazını müteakip başlayan programa depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan programda deprem şehitleri için dualar edildi. Duygu dolu anların yaşandığı anma programında bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

Deprem gerçeğinin unutulmaması ve vatandaşların bu konuda daha fazla duyarlı olması adına Başiskele Belediyesi tarafından Başiskele Sahili’nde yapılan 17 Ağustos Marmara Depremi Fotoğraf Sergisi de devam ediyor.

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