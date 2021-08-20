Eğitime Destek Platformu Derince’de buluştu

Eğitim faaliyetlerinin değerlendirildiği ‘Kocaeli Eğitime Destek Platformu’ Ağustos ayı toplantısı Derince’de gerçekleşti.
Kocaeli Eğitime Destek Platformu’nun düzenlediği Ağustos ayı toplantısı Derince’de yapıldı. İstişare toplantısı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli Eğitime Destek Platformu Başkanı Feyzi Utaş ve platform üyelerinin iştirakiyle gerçekleşti. Kent genelinde eğitime yönelik projeler ve yatırımların konuşulduğu toplantıda yeni eğitimöğretim dönemi öncesi yapılan son hazırlıklar da değerlendirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.