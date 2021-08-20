İzmit'te çocuk kütüphanesi açılıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İzmit Belediyesi, Kadın Girişimciler Merkezi’nin içinde çocuk kütüphanesi açacak.

İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında bulunan Kadın Girişimciler Merkezi zemin katında Çocuk Kütüphanesi açıyor. 712 yaş aralığındaki bütün çocukların faydalanabileceği Çocuk Kütüphanesi’ne önce üye olmak gerekecek. Üye olan her çocuk 2 hafta süreyle 2 kitap alabilecek. 600 adet kitap bulunan kütüphanede hikaye kitaplarından çocuk romanlarına, bilimden spora çocukların ilgisini çekecek geniş seçenek sunuluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.