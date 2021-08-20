Banyoda düşen emekli polis hayatını kaybetti

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Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Körfezi ilçesinde emekli polis Özer Öğütmen (63), banyoda dengesini kaybedip düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay 17.30 sıralarında Körfez İlçesi Güney Mahallesi´nde meydana geldi. Evinin banyosuna giren emekli polis Özer Öğütmen, dengesini kaybederek yere düşerken başını sert zemine çarptı. Öğütmen´in düştüğünü görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri emekli polisin hayatını kaybettiğini belirledi. Özer Öğütmen´in cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2021-08-20 19:20:40



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