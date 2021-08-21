Körfez’den sel bölgesine bir tır dolusu yardım malzemesi

Körfez Belediyesi, Körfez Kızılay Şubesi ile birlikte sel bölgesine bir tır dolusu yardım malzemesi daha gönderdi.

Körfez Belediyesi ve Kızılay Körfez Şubesi tarafından sel felaketinin etkili olduğu Kastamonu, Bartın ve Sinop için hazırlanan yardım malzemeleri, bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıktı. Akdeniz ve Ege’deki yangın bölgelerine de yardım ulaştıran Körfez Belediyesi, sel bölgesi için vatandaşların da desteği ile kısa sürede bölgede ihtiyaç duyulan malzemeleri hazır hale getirdi. Körfez Belediyesi hijyen koli desteğinde bulunurken, STK’lar ve vatandaşlar da gıda ve diğer ihtiyaç malzemeleri desteğinde bulundu. Bir tır dolusu malzeme ise Başkan Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, Kızılay Şube Başkanı İsmail Hakkı Akın ve STK temsilcilerinin katıldığı tören ile uğurlandı.

Uğurlama töreninde, acıların paylaştıkça hafifleyeceğini belirten Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Yüzyılın felaketi olarak adlandırabileceğimiz 17 Ağustos depremini en ağır şekilde yaşayan bir ilçe olarak, oradaki insanlarımızın acısını çok iyi anlıyoruz. Yaraları birlikte saracağız” dedi. Yola çıkan tır, Kızılay’ın bölge deposuna ulaşacak ve buradan illerdeki ihtiyaçlara göre dağıtımı sağlanacak” dedi.

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