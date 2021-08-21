Gebze’deki önemli caddede üstyapı çalışması yapılıyor

Altyapı çalışmaları sebebiyle ile bozulan Gebze Arapçeşme Mahallesi’ndeki Şehit Oktay Kaya Caddesi’nde üstyapı çalışması gerçekleştiriliyor.

Gebze’de vatandaşların yoğun olarak kullandığı Arapçeşme Mahallesi’ndeki Şehit Oktay Kaya Caddesi’nde, Temmuz ayında İSU Genel Müdürlüğü tarafından alt yapı çalışması gerçekleştirilmişti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de altyapı sonrasında caddede üst yapı çalışmalarına başladı. Başlatılan üstyapı çalışması kapsamında, ilk olarak yolda trimer kazı yapılıyor. Daha sonrasında yola binder ve aşınma asfalt tabakaları serilecek. Son olarak da yolun çizgileri çizilerek çalışma tamamlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Gebze bölgesindeki 4 ilçede hem altyapı hem de üstyapı anlamında hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

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