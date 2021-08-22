Kocaeli'de enduro heyecanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nın 2. ayak yarışı 2829 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı, 2829 Ağustos tarihlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Kartepe Motocross ve ATV Parkuru’nda gerçekleştirilecek. Covid19 önlemlerinin alınacağı yarışlarda sporcular, 28 Ağustos Cumartesi günü lastik, kaya, ağaç ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda yarışa ön sırada başlamak için sıralama turlarında ter dökecek. Endurocular, 29 Ağustos Pazar günü ise başta Ekstrem Test ve Enduro Testten oluşan parkurda hem zamanla hem de doğayla mücadele edecek.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ikinci ayak Kocaeli yarışlarında 13 farklı klasmanda E1E2E3, EKADIN, E GP, E VEHTARAN, E GENÇ, EB, EC olmak üzere 9 klasmanda Enduro ile S1 649 CC ALT, S2 650 CC ÜST, S3 2 ÇEKER, ATV GP olmak üzere 4 klasmanda ATV yarışlarında sporcular mücadele edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.