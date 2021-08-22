Başkan Büyükakın: "Dilovası hastane yolu için viyadük yapıyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası Kaymakamlık binasının olduğu bölge ve İstiklal Caddesini Devlet Hastanesi’ne bağlayacak yol için viyadük yapacaklarını açıkladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi hazırlanarak ihale sürecine başlanacak Dilovası Hastanesi bağlantı yolu bölgesinde inceleme yapan Başkan Büyükakın’a, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve teknik heyet eşlik etti. Yapılan incelemede, projenin detayları ve kapsamı ile ilgili teknik ekipten bilgi alan Başkan Büyükakın, "Proje çalışmalarımızı tamamlayarak ihale sürecine geçtik. Projemiz hayata geçtiğinde Dilovası Devlet Hastanesine vatandaşlarımızın erişimi, yapacağımız 950 metre uzunluktaki bağlantı yolu ve viyadük ile konforlu olacak" dedi.

950 metre uzunlukta yol ve viyadük yapılacak

Eynerce dere yatağı üzerinden geçecek viyadüğün en yüksek ayağının 50 metre yüksekliğinde olacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Dilovası Devlet Hastanesi’ne ulaşımını sağlayacak 950 metre uzunluğunda ki yol üzerinde 212 metre uzunluğunda 14 metre genişlikte 6 açıklıklı birde viyadük inşa edeceğiz. Viyadüğümüzün ayakları 50 metre yüksekliğinde olacak. Bu proje bittiğinde hastaneye ulaşımında halkımıza büyük kolaylık, konfor ve hız getirecek" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.