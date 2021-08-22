Kocaeli'de kuyumcuya taşla saldıran hırsız gözaltında

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Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınları çalarak kayıplara karışan şüpheli yakalandı.

Dün öğle saatlerinde Bağdat Caddesi'ndeki kuyumcuya müşteri gibi giren şüpheli, bir süre altın ve mücevherlere baktı. İş yeri sahibiyle pazarlık da yapan şüpheli, bilezikleri eline aldığı sırada diğer elindeki taşla kuyumcunun yüzüne vurduktan sonra dükkandan kaçtı.

Dükkandaki güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilen olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelinin hırsızlık yaptıktan sonra İstanbul'a gittiğini tespit etti. Polis, isminin S.G. olduğunu belirlediği şüpheliyi, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakaladı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen S.G., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-08-22 12:30:52



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