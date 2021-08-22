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Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu iddia etti, ailesine kavuşmak istiyor

DHA

Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu iddia etti, ailesine kavuşmak istiyor


Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT'te yetiştirme yurdunda büyüyen Can Gönül (27),  milli futbolcu Gökhan Gönül'ün doğum tarihini televizyondan öğrendikten sonra kendi elindeki nüfus kayıt örneğindeki kişiyle doğum tarihinin ve ismin aynı olduğunu fark ettigini söyleyerek " Anne baba isimleri de aynı, Gökhan Gönül´ün evlenme tarihi bile benim nüfus kayıt örneğimdeki isimle uyuşuyor. Bu durumda Gökhan Gönül´ün ağabeyim olduğunu düşündüm. Benim kimseden bir beklentim yok, sadece ailemin kim olduğunu bilmek istiyorum" dedi. 
İzmit´te yetiştirme yurdunda büyüyen Can Gönül, devlet tarafından verilen hakla bir kamu kurumunda göreve başlamak istedi. Kurumun kendisinden istediği evrakı toplayan Can Gönül, bunlar arasında bulunan nüfus kayıt örneğini aldığı sırada, hayatında ilk kez ailesinin diğer üyelerinin isimlerini öğrendi. Nüfus kayıt örneğindeki bulunan 5 kişinin isimlerinden yola çıkıp araştırma yapan Can Gönül bir sonuca ulaşamadı. Fenerbahçe maçını izlediği sırada spikerin milli futbolcu Gökhan Gönül´ün bilgilerini verirken doğum tarihini söylemesi Can Gönül´ün dikkatini çekti. Elindeki nüfus kayıt örneğinde bulunan Gökhan isimli kişi ile spikerin anons ettiği Gökhan Gönül´ün doğum tarihlerinin aynı olmasından yola çıkan Can Gönül, Gökhan Gönül´ün diğer aile üyelerini araştırdı. 
Gökhan Gönül´ün annesi, babası ve diğer kardeşlerinin kendi nüfus kayıt örneğindeki anne, baba ve kardeş isimleriyle uyduğunu ifade eden Can Gönül, "İki yaşımda yetiştirme yurduna verilmişim. O yaşımdan 18 yaşıma kadar zaten devlet bana sahip çıktı. 18 yaşından sonra bana memuriyet hakkı tanındı. Memur olabilmek için gittiğim kurumda benden evraklar istendi. Evraklar arasında nüfus kayıt örneği de vardı. Bende nüfus kayıt örneğimi aldığımda orada ailemi gördüm. Orada yazılı isimler vardı ama bunlar benim ailem mi değil mi bilmiyorum. Kim olduklarını da bilmiyordum. İlk kez denk geldim o isimlere. Hayatımda ilk kez nüfus kayıt örneği görmüştüm." dedi. 
`MAÇ İZLERKEN DOĞUM TARİHİNİ DUYDUM´ 
Uzun süre ailesini arayıp umudunu yitirdiği sırada futbol maçı izlerken duyduğu doğum gününün her şeyi değiştirdiğini ifade eden Can Gönül "Bir gün Fenerbahçe maçını izlerken spikerin 4 Ocak 1985 doğumlu Gökhan Gönül bilgisi verildiğini duydum. Ben bunu duyar duymaz nüfus kayıt örneğine koştum ve doğum tarihinin benim nüfus kayıt örneğimdeki Gökhan isimli kişiyle eşleştiğini gördüm. Daha sonra internet kafeye gittim, Gökhan Gönül´ün ailesine baktım. Aile üyelerinde Volkan Gönül, Hakan Gönül gibi isimler vardı, benim nüfus kayıt örneğimde de bu iki isim vardı. Anne baba isimleri de aynı, Gökhan Gönül´ün evlenme tarihi bile benim nüfus kayıt örneğimdeki isimle uyuşuyor. Bu durumda Gökhan Gönül´ün ağabeyim olduğunu düşündüm." diye konuştu. 
`AMCAM BENİ KABULLENMİŞ´ 
Ailede bir tek amca ile temas kurduğunu belirten Can Gönül, şöyle konuştu: 
"Belgeleri kontrol ettim ve her şey birbiriyle tutuyordu, sonunda bir ailem olduğunu öğrendim. Daha sonra Bursa´da bir amcam olduğunu öğrendim ve onun yanına gittik. Erol Gönül´ün yanına gittiğimizde beni yanlarına almadılar, ağabey dediğim insanlarla gittim ve onlar konuştular. Amcam benim gibi bir çocukları olduğunu kabullendi ama babam beni inkar etmiş." 
`AİLEMİN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENMEK İSTİYORUM´ 
Gönül ailesinden maddi olarak herhangi bir beklentisi olmadığını söyleyen Can Gönül, sözlerine şöyle devam etti:  
"Bana zaten devlet tarafından memuriyet hakkı tanındı. 17 senedir tek başıma büyüdüm, her şeyi tek başıma yaşadım. Benim Gönül ailesiyle maddi bir beklentim yok, benim tek amacım ailemin kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Annemin ve babamın kim olduğunu öğrenmek istiyorum." 
 DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2021-08-22 13:38:19

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