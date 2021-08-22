Kocaeli'de kuyumcuya taşla saldıran hırsız gözaltında (2)

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TUTUKLANDI

Kocaeli´nin Dilovası ilçesinde kuyumcunun yüzüne taşla vurup yaraladıktan sonra altınları çalan S.G., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Dilovası Dinçer AKBİR

2021-08-22 19:54:33



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