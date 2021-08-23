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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmitli basketbolcuların fikstürü belli oluyor

İHA

İzmitli basketbolcuların fikstürü belli oluyor

İzmit Belediyespor’un mücadele ettiği Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Federasyon Kupası fikstürü, 24 Ağustos Salı günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonunda yapılacak kura çekimiyle belli olacak.
Kocaeli'yi geçen sezon Avrupa arenasında da temsil eden Süper Lig temsilcisi İzmit Belediyespor’un mücadele ettiği Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 20212022 Sezonu fikstür çekimi 24 Ağustos Salı günü yapılacak. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonunda saat 11.00’de başlayacak olan fikstür çekimine kulübü temsilen; Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Cengiz Kahraman, İdari Menajeri Onur Berber ve İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa katılacak. Yeni sezonun maç programları ile Kadınlar Federasyon Kupası eşleşmelerinin belirleneceği kura çekimlerinin ardından İzmit Belediyesporlu kadın basketbolcuların maç programı belli olacak. Saat 11.00’de başlayacak olan KBSL kura çekiminin ardından Kadınlar Federasyon Kupası kura çekimi düzenlenecek.
"Güzel sezon olsun"
Fikstür kura çekimi öncesinde temennilerini ifade eden İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa, "Ligin kalıcı ekiplerinden biri olmak istiyoruz. Mütevazı bütçeyle önemli işlere imza atan takımız. Bu yıl da elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Fikstür şimdiden tüm takımlara hayırlı olsun. Sakatlıksız, güzel bir sezon diliyorum" dedi.

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