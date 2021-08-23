Başkan Büyükgöz, vatandaşlarla bir araya geldi

Sahada çalışmalarını sürdüren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşlarla da bir araya geldi.

Genç çiftlerin davetlerini geri çevirmemeye özen gösteren Başkan Büyükgöz, nikah akitlerini kendi gerçekleştiriyor. Başkan Büyükgöz pazar günü gerçekleştirilen nikahların yanı sıra; mahalle ve çarşı ziyaretlerinde vatandaşların hizmetlere ilişkin talep ve önerilerini de dinliyor. Eskihisar sahilinde vatandaşlarla bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnaf ve balıkçılarla çay sohbeti gerçekleştirdi. Büyükgöz, Eskihisar turunda geçtiğimiz kış aylarında çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Çetin Tezcan, katkılarından ve desteklerinden dolayı Başkan Büyükgöz’e teşekkür etti. Eskihisar’ın ardından Tarihi Hünkar Çayırı’na geçen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, aileleriyle birlikte bölgede piknik yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

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