Başkan Aygün, cemiyetlere katıldı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, hafta sonu gerçekleşen cemiyetlere katıldı.

Zeki Aygün, hafta sonları vatandaşların düğün davetlerine katılarak, vatandaşların mutluluklarına ortak oluyor. Başkan Aygün bu kapsamda ilk olarak cumartesi günü Betül Çetin ve Hakan Polat arasında gerçekleşen düğün törenine katılırken, ardından Merve Dursun ve Cenk Anıl Olşen çiftinin cemiyetlerine katılarak nikah şahitliklerini yaptı. Başkan Aygün, pazar günü ise Saliha Toprak ve Harun Atamış çiftinin nikahlarını kıydı. Başkan Aygün, gün içerisinde de Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleşen düğün töreniyle evlenen Ayşenur Kulaksız ve Erdem Mutlu ile Burcu Kırdudu ve Özgür Macak çiftlerinin nikah akitlerini gerçekleştirerek, gençlere bir ömür boyu mutluluklar diledi.

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