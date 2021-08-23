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Doktor Güliz, kanserden hayatını kaybetti

DHA

Doktor Güliz, kanserden hayatını kaybetti


Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki Fatih Devlet Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Güliz Bayram (46), uzun süredir tedavi gördüğü kanser nedeniyle hayatını kaybetti.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Güliz Bayram, uzun süredir meme kanseri tedavisi görüyordu. Son dönemlerde durumu kötüleşen Bayram, tedavi gördüğü hastanedeki meslektaşlarının tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Uzman Doktor Güliz Bayram'ın vefatı, çalıştığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin sosyal medya hesabından yayınlanan mesajla duyuruldu. Mesajda, "Hastanemizde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapmakta olan Uzman Doktor Güliz Bayram, uzun süredir tedavi gördüğü hastalığına yenik düşerek vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, mesai arkadaşlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Tüm sağlık camiamızın başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT
2021-08-23 15:19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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