Gebze'de sanayi sitesi esnafına ulaşım sunumu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gebze'de sanayi sitesi esnafına ulaşım sunumu

İHA

Gebze'de sanayi sitesi esnafına ulaşım sunumu

Gebze Küçük Sanayi ve Hasköy Sanayi Sitesi bölgesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi iş birliğinde uygulamaya konulacak ve ulaşım sorununa çözüm getirecek uygulamalara ilişkin esnafa sunum gerçekleştirildi.
Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi Salonu’nda düzenlenen toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Çelebi, Ulaşım Planlama Şube Müdürü Cüneyt Çetintaş, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, sanayi sitelerinin yöneticileri ve bölge esnafı katıldı. Hazırlanan sinevizyon eşliğinde sanayi sitesi bölgesindeki ulaşım yükünü hafifletecek çözüm önerilerinin yer aldığı sunumu KBB Ulaşım Planlama Şube Müdürü Cüneyt Çetintaş gerçekleştirdi.
"Gebze’mizin en önemli sorunu; ulaşım"
Çetintaş’ın sunumu öncesinde kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bölgenin bir manada sahipleri kullanıcıları olarak sizlerin görüş ve önerileri alındıktan sonra çözüm için nihai uygulamaya geçilecek. Gebze’mizin en önemli sorunu ulaşım sorunu. Bu sorunun çözümü noktasında, değişik gruplara farklı noktalardaki ulaşım sorununu çözecek uygulamalara ilişkin sunumlar yapıldı. Bugün küçük sanayi sitesi kavşağıyla alakalı sunum için siz değerli esnafımızla bir aradayız. Tek hedefimiz yeni çözümler ve uygulamalarla Gebze’deki trafik akışını rahatlatmak. Büyükşehirimizin değerli ulaşım daire başkanı ve ekibi bugün bölgeye ilişkin sunumu gerçekleştirecekler. Çözüm noktasında önerilerimizi ve taleplerimizi dile getirip en doğruyu yakalamak ve uygulamak ana hedefimiz olacak. Davete icabet edip katılımınızdan ötürü sizlere teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olun" ifadelerini kullandı.
Selamlama konuşması ve sunumun ardından sanayi sitesi esnafının görüş, önerileri alındı, soruları cevaplandırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kartepe'de yazlık sinema günleri ilgiyle izleniyor
YEREL HABERLER Kartepe'de yazlık sinema günleri ilgiyle izleniyor
Çocuklar eğlenirken öğreniyor
YEREL HABERLER Çocuklar eğlenirken öğreniyor
TEM’de yolcu otobüsünün de aralarında olduğu 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı Yolcu otobüsüne çarpan tırın sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER TEM’de yolcu otobüsünün de aralarında olduğu 3 araç ...
Polisin durdurduğu araçta 50 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Polisin durdurduğu araçta 50 kaçak göçmen yakalandı
TEM’de durdurulan bir minibüsten 50 kaçak göçmen çıktı: 3 gözaltı
YEREL HABERLER TEM’de durdurulan bir minibüsten 50 kaçak göçmen ...
İkinci elde yaprak dahi kımıldamıyor Satış yapamayan oto galericiler can sıkıntısından araç siliyor
YEREL HABERLER İkinci elde yaprak dahi kımıldamıyor Satış yapamayan ...
Gökhan Gönül: Can bizim kardeşimiz
YEREL HABERLER Gökhan Gönül: Can bizim kardeşimiz
Gökhan Gönül kardeşini kabul etti Milli futbolcu Gökhan Gönül: "Can bizim kardeşimiz” "Üçtük, dört olduk"
YEREL HABERLER Gökhan Gönül kardeşini kabul etti Milli futbolcu ...
Doktor Güliz, kanserden hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Doktor Güliz, kanserden hayatını kaybetti
Karateciler Avrupa şampiyonasından 4 madalya ile döndü
YEREL HABERLER Karateciler Avrupa şampiyonasından 4 madalya ile ...
İzmit Sanat Akademisi 1 Ekim’de başlıyor
YEREL HABERLER İzmit Sanat Akademisi 1 Ekim’de başlıyor
Trafik kültürü erken yaşta kazandırılacak
YEREL HABERLER Trafik kültürü erken yaşta kazandırılacak
Başiskele'de asfaltlama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Başiskele'de asfaltlama çalışmaları sürüyor
TEM’de cip, emniyet şeridinde bekleyen hafif ticari araca çarptı: 7 yaralı
YEREL HABERLER TEM’de cip, emniyet şeridinde bekleyen hafif ticari ...
Körfez'de taekwondo rüzgarı
YEREL HABERLER Körfez'de taekwondo rüzgarı
Darıca Belediyesi’nden 30 Ağustos çekilişi
YEREL HABERLER Darıca Belediyesi’nden 30 Ağustos çekilişi
Sahillerde 132 kişi boğulmaktan kurtarıldı
YEREL HABERLER Sahillerde 132 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Kaybolan genç ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER Kaybolan genç ailesine teslim edildi
Kartepe Belediyesi'nden okullara temizlik desteği
YEREL HABERLER Kartepe Belediyesi'nden okullara temizlik desteği
Arkadaşları, Gökhan Gönül'ün kardeşi çıkan Can'ı anlattı
YEREL HABERLER Arkadaşları, Gökhan Gönül'ün kardeşi çıkan Can'ı ...
Dev şehir hastanesinde sona yaklaşılıyor Kocaeli Şehir Hastanesi’nde çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Dev şehir hastanesinde sona yaklaşılıyor Kocaeli ...
Sünnetçioğlu Mahallesi’nde 1,5 kilometre uzunlukta yol asfaltlandı
YEREL HABERLER Sünnetçioğlu Mahallesi’nde 1,5 kilometre uzunlukta ...
Başkan Aygün, cemiyetlere katıldı
YEREL HABERLER Başkan Aygün, cemiyetlere katıldı
Hacı Bektaş Veli Parkı tamamlandı
YEREL HABERLER Hacı Bektaş Veli Parkı tamamlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.