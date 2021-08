Can, ağabeyi Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gitti

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)(DHA)İZMİT´te maç izlediği sırada milli futbolcu Gökhan Gönül´ün doğum tarihini öğrenince ağabeyi olduğunu öğrenen Can Gönül, onunla görüşmek için Rize'ye gitti.

İzmit´te bir yetiştirme yurdunda büyüyen ve izlediği bir futbol maçı sırasında milli futbolcu Gökhan Gönül´ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül, dün bir televizyon programında Gökhan Gönül ile görüştü. 27 yıldır ilk kez ağabeyiyle temas kuran Can, bu sırada gözyaşlarına boğuldu. Program sırasında Gökhan Gönül, Can'ın kardeşi olduğunu kabul ederek görüşmek için yanına davet etti.

Bu davet üzerine Can Gönül dün gece saatlerinde İstanbul'dan ayrılarak Gökhan'ın bulunduğu Rize'ye gitti.

DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-08-24 10:38:48



