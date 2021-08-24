İzmit Körfezi´nde denetimler kirliliği azalttı



Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın deniz uçağı ve kontrol tekneleriyle, İzmit Körfezi´ndeki denetimlerinde, kirliliğe neden olan gemi sayısının, yıldan yıla azaldığı belirlendi. Deniz İşletmeleri Şefi Meriç Deniz, yetkinin alındığı 2006 yılından beri 475 tekneye yaklaşık 40 milyon TL idari ceza uygulandığını söyledi.

İzmit Körfezi´nde denizi kirletenlere göz açtırılmıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´nın 2006'da İzmit Körfezi´ndeki kirliliklerin denetlenmesi ve buna sebep olan gemilere idari yaptırım kararı uygulanması yetkisini, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne devretmesinin ardından, İzmit Körfezi´nde denetim yapan ekipler kuruldu. 30 personelin bir deniz gözlem uçağı, bir deniz kontrol teknesi, 4 deniz süpürgesi ve 3 amfibik temizleme aracıyla çalıştığı birim, 2006'dan beri toplam 475 tekneye yaklaşık 40 milyon TL idari ceza uyguladı. Denetimlerin sıkılaşmasıyla kirlilik olaylarında da azalma görüldü. Göreve başladıkları 2006'da yaklaşık 100 gemiye ceza uyguladıklarını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz İşletmeleri Şefi Meriç Deniz, "Denetimlerimiz sonrası kirlilikler azalmaya başladı. 2020 yılında 6 gemiye, bu yıl ise 3 gemiye ceza uyguladık" dedi.

`475 GEMİYE YAKLAŞIK 40 MİLYON TL İDARİ YAPTIRIM KARARI UYGULADIK´

Denetimlerin 7 gün 24 saat boyunca aralıksız devam ettiğini söyleyen Meriç Deniz, "İzmit Körfezi´nde gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliklerinin denetlenmesi ve kirliliğe sebep olan gemilere idari yaptırım kararı uygulama konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2006 yılında başkanlığımıza yetki devretti. Bu yetkiyle biz İzmit Körfezi´nde gerek gemi kaynaklı kirlilikleri gerekse bizim yetkimizde olmayan liman, sanayi, kıyı tesisi kaynaklı kirlilikleri kontrol etmeye başladık. Kendi yetkimizde olan gemi ve deniz araçlarıyla ilgili kirlilik tespit ettiğimizde idari yaptırım kararı uygulamaya, farklı bir kurumun yetkisinde olan kirlilikleri de yetkili kurumlara iletmeye başladık. Öncelikle 7 gün 24 saat denetim yapıyoruz. Bunu gerek karadan kontrol teknelerimizle, gerekse havadan deniz uçağımızla yapıyoruz. Kontrol teknesiyle yaptığımız denetimlerde deniz yüzeyinde herhangi bir kirlilik gördüğümüzde ya da bir geminin direkt denize deşarj ettiğini gördüğümüzde müdahale ediyoruz. Burada gemiden kaynaklanan kirlilik varsa hemen numunelerimizi alıyoruz. Gerekli fotoğraf ve kamera görüntülerimizi çekiyoruz. Tutanaklarımızı dolduruyor ve cezai işlem uyguluyoruz. Tabi bu arada, yayılmaması için de geminin etrafına bariyer çekmek suretiyle kirliliği önlüyoruz. 2006 yılından bu yana 475 gemiye cezai işlemle, yaklaşık 40 milyon TL idari yaptırım kararı uygulamış olduk" diye konuştu.

ETKİN DENETİM

Denetimlerin etkin yürütülmesinin kirlilik olaylarının önüne geçtiğini açıklayan Deniz, şöyle konuştu:

"Biz 2006 yılında yetkiyi aldığımızda, o zamanki gemi kirlilikleri bayağı çoktu. Yılda 100´e yakın gemiye ceza uyguluyorduk. Tabi bu havadan ve kontrol tekneleriyle yaptığımız denetimler sonucunda her geçen gün ceza miktarları azalmaya başladı. 2020 yılında 6 gemiye ceza uyguladık. Bu yıl da Ağustos ayı itibarıyla toplam 3 gemiye ceza uyguladık. Burada denetimlerin etkinliği, kirliliklerin de azalmasına neden oldu, olumlu bir yönde tabi. Bir gemiye cezai işlem uyguladığımızda, bu işlemden sonra Liman Başkanlığı´na Çevre Kanunu doğrultusunda bu gemilerin bağlanmasını talep ediyoruz. Bu gemi cezasını ödemedikten sonra İzmit Körfezi´nden ayrılamıyor. Böylelikle, bir aylık ödeme süresinde gemi tekrar kalkmak için cezasını ödüyor."

`İLK DEFA 2007 YILINDA MÜSİLAJLA TANIŞTIK´

Müsilajla mücadelede de etkin rol oynadıklarını söyleyen Deniz, "Kendi kontrollerimizin dışında farklı farkındalık projeleri de yürütüyoruz. Bunların yanında, TÜBİTAK ile İzmit Körfezi´ndeki su kalitesinin izlenmesi projesini de yürütüyoruz. Bu proje 2007 yılında başladı. İzmit Körfezi´nin su kalitesini izlemeye başladık. Bununla birlikte körfeze akan bazı derelerin de su kalitesini inceliyoruz. Bu yıl itibarıyla 12 dereden numune alıyoruz. Bu incelemelere 2007 yılında İzmit Körfezi´nde gördüğümüz müsilajla başladık. İlk defa 2007 yılında müsilajla tanıştık. Bunun bilimsel araştırmalarını yapmak üzere TÜBİTAK ile bir proje geliştirdik. Devamlı olarak 2007 yılından beri bu projeyi yürütüyoruz. Geçen günlerde İzmit Körfezi ve Marmara Denizi´nde görülen müsilaj olayından sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın çıkardığı genelgeyle İzmit Körfezi´nde müsilajı deniz süpürgeleriyle temizlemeye başladık. Yaklaşık 550 ton civarında atık topladık. Bunun da İZAYDAŞ tesislerimizde bertaraf edilmesini sağladık. Bunun dışında da bazı derelerimizde denize çöplerin ulaşmasını engelleyen bariyerler bulunuyor. Bu bariyerler sayesinde de atıklar İzmit Körfezi´ne ulaşmadan toplanıyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2021-08-24 10:41:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.