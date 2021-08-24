4 farklı ortam, 37 farklı çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları "Kocaeli’deki Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Bilim Eğitimi Uygulamaları" projesi tamamlandı. Kocaeli Bilim Merkezi yürütücülüğünde gerçekleştirilen projede, 4 farklı ortamda 37 farklı çalışma gerçekleştirildi.

Proje, atama bekleyen genç öğretmenlere okul dışı eğitim yaklaşımlarının öğretilmesi hedefiyle 4 farklı okul dışı öğrenme ortamında, özel fen etkinlikleri tasarlanarak ve 4004 program amaçlarıyla örtüşen bir uygulama olarak gerçekleştirildi. Kocaeli Bilim Merkezi’nin ev sahipliğinde 6 gün boyunca süren projeye 18 farklı ilden 30 fen bilimleri öğretmeni ve 20 uzman eğitmen katılım sağladı. Proje kapsamında başta Kocaeli Bilim Merkezi olmak üzere Ormanya, SEKA Kağıt Müzesi ve İSU Laboratuvarı okul dışı öğrenme ortamı olarak projeye ev sahipliği yaptı. Gökyüzü gözleminden yapay zekaya, robotik kodlamadan su analizi hikayesine, doğada yaşamdan fotokapan kurulumuna, el yapımı kağıttan quillinge kadar birbirinden farklı 37 çalışma gerçekleştirildi. Projeye farklı illerden katılım sağlayan fen bilimleri öğretmenleri, gerçekleştirilen proje ile fen becerilerini geliştirdiklerini, fen alanındaki mevcut bilimsel bilgilerini derinleştirdiklerini aktardı.

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