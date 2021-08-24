Gökhan Gönül, kardeşi olduğunu ve 27 yıldır ailesini görmediğini söyleyen Can Gönül’ü Rize’ye davet etti. Davet üzerine İstanbul’dan ayrılan Can Gönül, Gökhan Gönül ile buluşmak için Rize’ye gitti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Can Gönül, yetiştirme yurdunda büyüdüğünü ve bir iş başvurusu sırasında aile nüfus kayıt örneğinde milli futbolcu Gökhan Gönül ile kardeş olduğunu iddia etmişti. Can Gönül’ün dün katıldığı bir televizyon programına telefonla bağlanan futbolcu Gökhan Gönül, Can Gönül ile kardeş olduklarını ve kendisi ile buluşmak istediğini söyledi.

Programın ardından Gökhan Gönül, Can Gönül’ü telefonlara arayarak kendisinin bulunduğu Rize’ye davet etti. Gece saatlerinde Can Gönül, İstanbul’dan ayrılarak uçak ile ağabeyi Gökhan Gönül’ün yanına gitti.

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