Bakan Varank: "Ülkemizin uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 içinde yer almasını amaçlıyoruz" "Önümüzdeki 5 yılda bu teknolojilerin pazar büyüklüğü 2 katına çıkacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank: "Ülkemizin uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 içinde yer almasını amaçlıyoruz" "Önümüzdeki 5 yılda bu teknolojilerin pazar büyüklüğü 2 katına çıkacak"

İHA

Bakan Varank: "Ülkemizin uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 içinde yer almasını amaçlıyoruz" "Önümüzdeki 5 yılda bu teknolojilerin pazar büyüklüğü 2 katına çıkacak"

Türkiye’nin yapay zeka stratejisi tanıtım programında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2025 yılında yapay zeka teknolojilerinin milli hasılaya katkısını yüzde 5’e çıkarmayı hedeflediklerini söyleyerek, Türkiye’nin uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 içinde yer almasını amaçladıklarını vurguladı.
Türkiye’nin yapay zeka stratejisi Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi’nde tanıtıldı. Program, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç’un sunumu ile başladı.

“Türkiye olarak kaybedecek vaktimiz yok”
‘Müreffeh bir Türkiye için çevik ve sürdürülebilir yapay zeka ekosistemiyle küresel ölçekte değer üretmek’ vizyonuyla 20212025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisini hazırladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, “On Birinci Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları doğrultusunda hazırladığımız stratejimizin odağına 3 temel yetkinlik alanını aldık: Kaliteli veri, İleri beceriler, Teknik altyapı. Türkiye olarak kaybedecek vaktimiz yok. Teknolojiyi takip eden değil, teknolojiye yön veren bir ülke olmalıyız. Bunu da özel sektörün dinamizmini, üniversitelerin bilimsel yaklaşımını ve sivil toplum kuruluşlarının kapsayıcı bakış açısını harmanlayarak başarabiliriz. Stratejimizin ana özelliği katılımcı ve kapsayıcı olmasıdır” dedi.

"En verimli şekilde faydalandık"
Bu belgeyi hazırlarken kamu, üniversite, özel sektör ve STK’larla yoğun görüş alışverişinde bulunduklarının altını çizen Koç, “İlgili tüm uluslararası organizasyonlardan ve farklı disiplinlerdeki uzmanların değerlendirmelerinden en verimli şekilde faydalandık. Kalkınma hedeflerimizin temel taşlardan biri olacak bu dokümanın bir diğer özelliği; üst düzey yapay zeka politika ve stratejileriyle eşgüdüm içerisinde hazırlanmış olması. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu’nun hazırlamakta olduğu Yapay Zeka Teknoloji Yol Haritası da stratejimizin ana hatlarından oluşuyor. 20212025 Ulusal Yapay Zeka Stratejimizin ülkemize, milletimize ve tüm paydaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Destekleri ve iş birliğinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a, belgenin hazırlanmasında emeği geçen tüm paydaşlara şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Önümüzdeki 5 yılda bu teknolojilerin pazar büyüklüğü 2 katına çıkacak”
Yapay zeka teknolojilerinin uygulama alanlarının her geçen gün arttığını vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise “Özellikle kendini tekrarlayan ve yoğun hesaplama gerektiren sektörlerde bu teknolojiler bizlere büyük kolaylıklar sağlıyor. Yapay zeka teknolojilerinin küresel ekonomi üzerinde internet devriminden bile daha büyük bir etki oluşturacağı öngörülüyor. Bildiğiniz üzere, zaten büyük bir hızla yaşanan dijitalleşme süreci, korona virüs salgının etkisiyle daha da hızlandı. Bu süreçte mecburen uygulanan sosyal mesafe kısıtları, iletişim ve yapay zeka uygulamalarının kullanımını kat be kat artırdı. Çok yakın bir gelecekte yapay zekaya sahip teknolojiler ekonomik ve sosyal hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olacak. 2020 yılında dünya genelindeki yapay zeka harcamaları yaklaşık 50 milyar dolar olarak tahmin ediliyor ve önümüzdeki 5 yılda bu teknolojilerin pazar büyüklüğü 2 katına çıkacak. Yapay zekanın 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 13 ila 16 trilyon dolar katkı yapması ve yüzde 13 civarında bir büyüme sağlaması bekleniyor” şeklinde konuştu.

“Teknolojik değişime direnmek yerine onu benimsemek ve yönetmek tek akılcı yoldur”
Bu teknolojilerin insan hayatına daha yaygın bir şekilde girdikçe bazı işlere ve hizmetlere duyulan ihtiyacın giderek azalacağını dile getiren Bakan Varank, şu ifadeleri kullandı:
"Bu nedenle hemen her ülkede yapay zeka ve robotik teknolojilerinin yaygın bir işsizlik doğuracağı kaygısı hakim. Tabi bu kaygılar, dar bir bakış açısıyla yapılan değerlendirmelerin ürünü. Geçenlerde bir muhalefet milletvekili bana bir soru önergesi göndermiş. Yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ile kaç kişinin işsiz kalmasının öngörüldüğünü sormuş. Bu eksik bakış açısı, kaybolan işlerin yerini yenilikçi düşünce ve bilgi gerektiren çok daha fazla işlerin alacağını göz ardı ediyor. Teknoloji ve endüstri tarihini incelediğimizde, kaybolan ve yeni ortaya çıkan işlerin sayısız örneklerinin olduğunu görüyoruz. Gelecekte de bu sürecin aynı şekilde devam edeceği aşikar. Bu yüzden teknolojik değişime direnmek yerine onu benimsemek ve yönetmek tek akılcı yoldur. Çünkü bu yarışta geride kalan ülkeler mevcut ekonomik birikimlerini de kaybetme riskiyle karşı karşıyalar"

"Ülkemizin uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 içinde yer almasını amaçlıyoruz"
Bu belgeyle birlikte Türkiye’nin, yapay zeka alanında strateji yayımlayan sayılı ülkeler arasında yerini aldığını vurgulayan Bakan Varank, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile hazırladığımız Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde yıkıcı teknolojilerin gelişimi için özel başlıkları zaten belirlemiştik. Ülkemizi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi konumuna getirecek kapsamlı politikaları bu anlayış çerçevesinde uyguluyoruz. Şimdi yapay zeka stratejimiz ile bunu daha da ileri taşıyacak adımları atacağız. 2025 yılında yapay zeka teknolojilerinin milli hasılamıza katkısını yüzde 5'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun yanında ülkemizin uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 içinde yer almasını amaçlıyoruz. Buna yönelik hamlelerimizi yapacağız. Tabi bu hedefleri gerçekleştirebilmenin birinci şartı, yapay zeka teknolojilerine yön verecek nitelikli insan kaynağına sahip olmaktan geçiyor. 2025 yılında bu alandaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını istiyoruz. Bu nedenle nitelikli insan kaynağının yetişmesi için çok önemli tedbirler belirledik" diye konuştu.

"Teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısını 5’ten 88’e çıkardık"
ArGe konusunda gerek altyapı, gerekse proje bazlı destekleriyle özel sektörün yatırım yapmasını teşvik ettiklerini aktaran Bakan Varank, sözlerini şöyle noktaladı: "Teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısını 5’ten 88’e çıkardık. Yerinde ArGe ve tasarım merkezleri uygulamasını başlattık. Bugün itibarıyla bin 593 ArGe ve tasarım merkezimiz bulunuyor. Bu altyapılarla, araştırmacılar, girişimciler, işletmeler, yatırımcılar ve üniversiteler arasında ciddi bir sinerji oluşturuyoruz. Bunun yanında, TÜBİTAK, KOSGEB ve kalkınma ajanslarımız vasıtasıyla çok çeşitli programlar uyguluyor, işletmelerimizin ArGe odaklı projelerini destekliyoruz. Yapay zeka kullanımının hızlanarak devam edeceği bilinse de, bu sürecin sosyal ve ekonomik etkilerinin nasıl şekilleneceği hususu hala belirsiz. Bu nedenle stratejimizde deneyen, keşfeden, öğrenen ve bu doğrultuda kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin oluşturulmasını hedefledik. Bu dönüşüm sürecinden sosyoekonomik yapımızın olumsuz etkilenmemesi gerektiğinin farkındayız. Uygulama süreçlerini de bu hassasiyetleri göz önünde bulunduracak şekilde tasarladık. Katılımcı bir yaklaşımla hazırladığımız Ulusal Yapay Zeka stratejimize ilgili tüm tarafların fikir ve önerilerini dahil etmeye önem gösterdik. Bunun yanında, uygulamayı koordine edecek, tüm süreci ve etkilerini takip edecek, gerektiğinde düzeltici önlemler alacak kapsamlı bir yönetişim mekanizması tasarladık. İnşallah bu strateji sayesinde, önümüzdeki dönemde yapay zeka uygulamalarıyla ülkemizde veriden daha fazla değer üretildiğine hep birlikte şahit olacağız. Ben stratejinin ülkemizin yapay zeka ekosistemini geliştireceğine ve küresel rekabetçiliğimize büyük katkılar yapacağına inanıyorum"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Aygün, esnafla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Aygün, esnafla bir araya geldi
Can Gönül, Gökhan Gönül ile buluşmak için Rize’ye gitti
YEREL HABERLER Can Gönül, Gökhan Gönül ile buluşmak için Rize’ye ...
İki otomobil çarpıştı, kullanılmaz hale gelen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı, kullanılmaz hale gelen araçtan ...
Havasını soluyan gitmek istemiyor gidenler gelmek için gün sayıyor Oksijene doymak isteyenler direksiyonu bu adrese kırıyor Avrupa’nın en büyük doğal yaşam merkezi Ormanya karavan tatilcilerinin vazgeçilmezi oldu
YEREL HABERLER Havasını soluyan gitmek istemiyor gidenler gelmek ...
Kocaeli'de lise öğrencileri aşılandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de lise öğrencileri aşılandı
4 farklı ortam, 37 farklı çalışma
YEREL HABERLER 4 farklı ortam, 37 farklı çalışma
İzmit Körfezi´nde denetimler kirliliği azalttı
YEREL HABERLER İzmit Körfezi´nde denetimler kirliliği azalttı
Can, ağabeyi Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gitti
YEREL HABERLER Can, ağabeyi Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye ...
40 yıllık emeğini müzeye dönüştürdü Emekli deniz astsubayı hem rahmetli oğlunun anılarını, hem de mesleğini burada yaşatıyor
YEREL HABERLER 40 yıllık emeğini müzeye dönüştürdü Emekli deniz ...
Gebze'de sanayi sitesi esnafına ulaşım sunumu
YEREL HABERLER Gebze'de sanayi sitesi esnafına ulaşım sunumu
Kartepe'de yazlık sinema günleri ilgiyle izleniyor
YEREL HABERLER Kartepe'de yazlık sinema günleri ilgiyle izleniyor
Çocuklar eğlenirken öğreniyor
YEREL HABERLER Çocuklar eğlenirken öğreniyor
TEM’de yolcu otobüsünün de aralarında olduğu 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı Yolcu otobüsüne çarpan tırın sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER TEM’de yolcu otobüsünün de aralarında olduğu 3 araç ...
Polisin durdurduğu araçta 50 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Polisin durdurduğu araçta 50 kaçak göçmen yakalandı
TEM’de durdurulan bir minibüsten 50 kaçak göçmen çıktı: 3 gözaltı
YEREL HABERLER TEM’de durdurulan bir minibüsten 50 kaçak göçmen ...
İkinci elde yaprak dahi kımıldamıyor Satış yapamayan oto galericiler can sıkıntısından araç siliyor
YEREL HABERLER İkinci elde yaprak dahi kımıldamıyor Satış yapamayan ...
Gökhan Gönül: Can bizim kardeşimiz
YEREL HABERLER Gökhan Gönül: Can bizim kardeşimiz
Gökhan Gönül kardeşini kabul etti Milli futbolcu Gökhan Gönül: "Can bizim kardeşimiz” "Üçtük, dört olduk"
YEREL HABERLER Gökhan Gönül kardeşini kabul etti Milli futbolcu ...
Doktor Güliz, kanserden hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Doktor Güliz, kanserden hayatını kaybetti
Karateciler Avrupa şampiyonasından 4 madalya ile döndü
YEREL HABERLER Karateciler Avrupa şampiyonasından 4 madalya ile ...
İzmit Sanat Akademisi 1 Ekim’de başlıyor
YEREL HABERLER İzmit Sanat Akademisi 1 Ekim’de başlıyor
Trafik kültürü erken yaşta kazandırılacak
YEREL HABERLER Trafik kültürü erken yaşta kazandırılacak
Başiskele'de asfaltlama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Başiskele'de asfaltlama çalışmaları sürüyor
TEM’de cip, emniyet şeridinde bekleyen hafif ticari araca çarptı: 7 yaralı
YEREL HABERLER TEM’de cip, emniyet şeridinde bekleyen hafif ticari ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.