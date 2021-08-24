Çayırova'da çöp konteynerleri koruganla kaplandı

Çayırova Belediyesi, temiz çevre kapsamında yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek koruganla kaplı çöp kutuları yaptı.

Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında ilçenin merkezi noktalarında kullanılmak üzere çöp koruganları yerleştirildi. Çöp konteynırlarını içinde saklayan koruganlar estetik bir görüntü sağlamalarının yanı sıra, aynı zamanda sinek oluşumuna ve pis kokuya engel olması için tasarlandı. Kocaeli ve çevre illerde ilk olan bu proje kapsamında pilot bölge Gaziler Caddesi ve Menderes Caddesi olarak belirlendi. Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaz sonuna kadar ilçedeki ana caddelerde bulunan konteynırların tamamını koruganla kaplamayı planlıyor.

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