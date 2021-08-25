Kocaman şampiyonları misafir etti

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Denizli’de yapılan Karate Turnuvası’nda derece elde eden sporcuları makamında misafir etti.

Kartepe Gençlik ve Spor Kulübü’nün başarılı karatecileri, Denizli’deki 7. Uluslararası DekaiDo Karate Şampiyonası’nda 3 farklı birincilik kupası ve toplamda 14 madalya kazanma başarısı gösterdi. Denizli’nin ev sahipliğindeki turnuvaya Kocaeli’nin yanı sıra Ankara, İzmir, İstanbul, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Düzce, Manisa, Muğla, Antalya, Adana, Şanlıurfa, Çanakkale, Konya, Diyarbakır, Afyon’dan 600 civarında sporcu katıldı. Denizli’de yapılan turnuvada başarılı olan sporcuları makamında kabul eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “Yine gururlandık. Kartepemiz'in yıldızları deyim yerindeyse şov yaptı. Denizli’de yapılan Uluslararası Karate Turnuvasından 3 farklı birincilik kupası ve toplamda 14 madalya ile dönen Kartepe Gençlik ve Spor Kulübü’nün minik yıldızlarını kutluyor. Her birini tek tek gönülden tebrik ediyorum. Kayseri’de düzenlenecek olan Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına katılacak çocuklarımıza da başarılar diliyorum” dedi.

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