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Yeni balık sezonundan bir kötü bir de iyi haber Balıkçılar hummalı bir şekilde 1 Eylül’de açılacak av sezonuna hazırlanıyor Ağları ve teknelerini onaran balıkçılardan palamut tutkunlarını üzecek haber Yeni sezonda palamut az lüfer, hamsi ve istavrit bol olacak

İHA

Yeni balık sezonundan bir kötü bir de iyi haber Balıkçılar hummalı bir şekilde 1 Eylül’de açılacak av sezonuna hazırlanıyor Ağları ve teknelerini onaran balıkçılardan palamut tutkunlarını üzecek haber Yeni sezonda palamut az lüfer, hamsi ve istavrit bol olacak

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Kefken Limanı’ndaki balıkçılar, yeni balık avı sezonu öncesinde hazırlıklarını hummalı şekilde sürdürüyor. 1 Eylül’de açılacak sezonda palamut avının az olacağını öngören balıkçılar, lüfer, hamsi ve çinekop türlerinde ise bol av yapacakları söylediler.
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan balıkçı kasabası Kefken’de balıkçılar, 1 Eylül’de açılacak balık avı sezonuna hazırlanıyor. Kefken Limanı’nda demirli teknelerini elden geçirerek bakımlarını yapan balıkçılar, ağlarını da onararak yeni sezon öncesi eksiklerini gidermeyi sürdürüyor. Büyük oranda hazırlıkların tamamlandığı limanda ağlarını son kez kontrol eden balıkçılar, sezon öncesi sofralarını balıkla donatma hayali kuran vatandaşlara bir kötü bir de iyi haber verdi. Geçen sene bolca avlanan palamut balığının bu sene az olacağını söyleyen balıkçılar, bolca avlanma yapmayı bekledikleri lüfer, hamsi ve istavrit ile kasalarını doldurma hayali kurduklarını dile getirdiler.
Yaklaşık 4 aydır yeni sezonun açılmasını beklediklerini dile getiren Sezgin Atlı adlı balıkçı, “Bu işi yaklaşık 44 yıldır, ilkokul bittiğinden beri yapıyorum. Hayatımızı bununla idame ettiriyoruz. Balık sezonu yaklaşıyor ve ben hazırlıklarımı yapmayı bitirdim. Bazı arkadaşlarım hazırlıklarını yapmaya devam ediyorlar. Ağustosun son gecesi saat 24.00’te Karadeniz’deki bütün takımlar hareketlenir. 4 ay boyunca zaten herkes bunu bekliyor, sonra ya nasip kısmet deniliyor ve denize çıkılıyor. Haziran ayının 2520’si gibi başlar, daha erken başlayanlarda var. Yani 1 Eylül’e kadar herkes takımını hazır hale getirir. 1015 gün tekneler karada kalıyor, bakımını yapıyorlar. Saç teknelerde kuruma olayı olmadığı için biraz daha erken iniyor denize” dedi.

Palamut tutkunlarına kötü haber
Yeni sezondan palamut avının az olacağını Atlı, “Şu anda palamutlar küçük. Her yerde oltayla yakalıyorlar yani çapari sezonu açıldı. Palamutların boyu 2430 santim arası, 50 gramdan 250300 grama kadar balıklar var ama aşırı bir palamut yok Karadeniz’de. Bu sene palamut balığı tezgahta tanesi 20 TL’den 7080 TL’ye kadar olabilir ama şöyle söyleyeyim lüfer, sarıkanat türü balıkları ve hamsiyi biz bu sene fazla bekliyoruz. Sezonun ilk açıldığı gün büyük takımlar hamsiyi paket ederler” diye konuştu.

Deniz salyası balıkları Karadeniz’e kaçırdı
Marmara’da etkili olan deniz salyası istilasının balıkların yer değiştirmesine sebep olduğunu da belirten Atlı, “Müsilajdan dolayı Marmara’daki Sarıkanat, istavrit gibi balıklar Karadeniz’e boşaldı. Şu an Karadeniz’de görülmeyen balıklar var, bunlar Marmara’dan geldi. Bu sene palamut balığında pek bolluk yok ama diğer balıklarda ucuzlama olur. Bu sene vatandaşın en fazla tüketeceği balık hamsi ve istavrittir, diğer balıklarda ise bütçe meselesidir. Şu anda 2530 santim arası palamutların fiyatı 1520 TL arası değişiyor. Şuan az olduğu için ve sezon başlamadığı için öyle, bakalım sezon başladığında ne olacak. Biz denize gittik, çapariye baktık açıklarda palamut görünmüyor. Açıklarda palamut olduğu zaman bol demektir bu, az balık olduğu zaman kıyılarda olur genelde. Büyük takımlar bu sene palamut tutacağını zannetmiyorum, tutarlarsa da çok az tutarlar az olduğundan dolayı. Balık olduğu zaman kıyıya gidiyor” şeklinde konuştu.

"Umutluyum bu sezon balık olacak"
Yeni sezondan ümitli olduğunu belirten Hasan Kaya adlı balıkçı ise, "Şu aralar makinemizle uğraşıyoruz, ağ bakımı, makine bakımlarımıza devam ediyoruz. Sezona 56 gün kaldı onu bekliyoruz. Sezonlar bitiyor, ömürler bitiyor geliyor ve gidiyor. İçimizde küçük de olsa bir heyecan var, umut var. Ben umutluyum bu sezon balık olacak. Olana da bereket versin diyeceğiz ne yapalım."

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