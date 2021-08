15. Sevgide Buluşalım bu yıl Seka Parkta düzenlenecek

Kocaeli’de 15.’si düzenlenen “Sevgide Buluşalım” etkinliği bu yıl cuma günü Seka Park Uçurtma Tepesi'nde coşkuyla kutlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cem Vakfı ve Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen ''Sevgide Buluşalım'' etkinliğinin tanıtım programı gerçekleşti. Etkinliği içeriği hakkında düzenlenen basın toplantısında bu yıl etkinliklerin Cuma günü Seka Park Uçurtma Tepesi'nde düzenleneceği, Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz’da etkinlikte yer alarak konser vereceği açıklandı.

Toplantıda İslam’ın barış ve kardeşlik dini olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, “Kerbela İslam ümmeti olarak hepimizin ortak acısıdır. Bugünde dünya üzerinde nice Kerbelalar yaşanmakta. Kötüler ve kötülük kol gezmektedir. Bizi biz yapan bu değerlerimize daha çok sahip çıkmalıyız. Bizler bu amaçla 14 yıldır her muharrem ayında sevgide buluşalım etkinlikleri düzenliyoruz. Geçen sene pandemiden dolayı düzenleyemedik. Bu yıl 15’ncisinde bir araya geleceğimiz etkinlikte kapılarımız her zaman olduğu gibi bütün vatandaşlarımıza açık olacak. Bu yıl etkinliğimizi açık alanda düzenleme kararı aldık. Etkinliğimiz bu yıl Seka Park Uçurtma Tepesi'nde düzenlenecek. Aşure dağıtımının ardından Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz saat 20.30’da konser verecek. Tüm vatandaşlarımızı etkinliğe bekliyoruz “dedi.

Türkiye’de yaşanan seller, depremler, yangınlarda günümüzde yaşanan Kerbeladır diyen İzmit Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür vakfı Başkanı Ali Ekber İncesu, “Her canlı yaşamın kutsal olduğuna inanır. Kerbela mateminin başladığı bugünlerde her can için sömürüsüz, eşit, adil bir dünya diliyorum. Duruşunu İmam Hüseyin’in duruşu mücadeleniz Zeynep Ananın mücadelesi olsun. Herkesi birlik ve beraberliğe davet ediyorum. Birbirimizin farklılıklarından beslenerek Alevi Sünni ayrımı yapmadan birlikteliğimiz dünyaya duyuracağız. Katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve tüm çalışanlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

