Roma ve Bizans dönemine ait bronz ve gümüş sikkeler ele geçirildi

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GEBZE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde jandarmanın feribot iskelesinde durdurup arama yaptığı araçta Roma ve Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen 25 gümüş ve bronz sikke ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskihisar Feribot İskelesi´nde şüphe üzerine buldukları aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tahmin edilen 25 bronz ve gümüş sikke ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan G.G. hakkında adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU

2021-08-25 16:00:02



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