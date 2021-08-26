(Özel haber) Ahmed Mohamed Abdullatif: "Türkiye güçlü bir ekip" Uluslararası Jeet Kune Do Federasyonu Başkanı Ahmed Mohamed Abdullatif: "Bu sadece Türkiye’de değil, dünyada ilk Jeet Kune Do şampiyonluğu olacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel haber) Ahmed Mohamed Abdullatif: "Türkiye güçlü bir ekip" Uluslararası Jeet Kune Do Federasyonu Başkanı Ahmed Mohamed Abdullatif: "Bu sadece Türkiye’de değil, dünyada ilk Jeet Kune Do şampiyonluğu olacak"

İHA

(Özel haber) Ahmed Mohamed Abdullatif: "Türkiye güçlü bir ekip" Uluslararası Jeet Kune Do Federasyonu Başkanı Ahmed Mohamed Abdullatif: "Bu sadece Türkiye’de değil, dünyada ilk Jeet Kune Do şampiyonluğu olacak"

Adana'da düzenlenecek 1. Jeet Kune Do Dünya Açık Kulüpler Şampiyonası öncesinde Kocaeli'ne gelen Uluslararası Jeet Kune Do Federasyonu Başkanı Ahmed Mohamed Abdullatif, şampiyonada yer alacak Türkiye'nin güçlü bir ekip olduğunu söyledi.
Bruce Lee'nin öğrencisi Guro Dan İnosanto ve 2. jenerasyon Sifu Jesus Santiago gibi JKD ustalarından dersler alan Uluslararası Jeet Kune Do Federasyonu Başkanı Ahmed Mohamed Abdullatif, dünyada ilk olarak Adana’da gerçekleşecek olan Jeet Kune Do Şampiyonası için Türkiye’ye geldi. 29 Ağustos’ta Adana’da başlayacak olan şampiyona için Türkiye’ye gelen Başkan Abdullatif, öncelikle Kocaeli’yi ziyaret ederek Uluslararası Jeet Kune Do Federasyonu Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz ile Adana’daki şampiyona için istişarede bulundu. 30 ülkenin Jeet Kune Do Şampiyonası’na katıldığını söyleyen Başkan Abdullatif, Türkiye’nin çok güçlü bir ekip olduğunu ifade etti.

"Bu sadece Türkiye’de değil, dünyada ilk Jeet Kune Do şampiyonluğu olacak"
Mısırlı olduğunu ve çok küçük yaşlarda Jeet Kune Do ile tanıştığını söyleyen Abdullatif, "Benim ilk hocam Muhsin Emin’dir, o Bruce Lee’nin ikinci nesil öğrencilerinden ders aldı. Ben ilk olarak Türkiye hükümetine bize bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Bu sadece Türkiye’de değil, dünyada ilk Jeet Kune Do şampiyonluğu olacak. Bu şampiyonluk yarışması, sadece Jeet Kune Do (JKD) branşında olacak. Bu yarışmanın Türkiye’de olması büyük bir gelişim olacak. Uluslararası Jeet kune Do’yu 23 sene önce kurduk. Şimdi 30 ülke şampiyonluğa katıldı ve daha fazla artıyor. Benim Amerika’da ve Mısır’da birçok öğrencim var. Ben ilk 1987 yılında şampiyonluğa hazırlanmak için Türkiye’ye geldim. Ayrıca ben ulusal Tae Kwon Do şampiyonluğum. Adana için biz bir program hazırladık. Antrenörlük ve hakemlik olarak biz seminer vereceğiz. Seminere katılanlara kitap vereceğiz. Kitap yeni nesil Jeet Kune Do’nun yeni kurallarını anlatıyor" dedi.

"Türkiye güçlü bir ekip"
Türkiye'nin Jeet Kune Do konusunda güçlü bir ekip olduğunu söyleyen Başkan Abdullatif, "Kimin birinci olacağı ile ilgili tahminimi kendime saklıyorum ama kim birinci olursa olsun çok mutlu olacağım. Çünkü salt JKD branşı olarak dünyada ilk organize edilen ilk şampiyonluk olacak. 200300 civarında kişinin şampiyonluk yarışına katılacağını düşünüyorum. Orijinal Jeet Kune Do kuralsızdı biz bunu kurallı bir spor haline getirdik. Ama biz hala orijinal JKD’yu ayrı bir ders olarak da veriyoruz. JKD savunma sanatı ve hayat tarzı olarak tüm sporların özü oluyor. JKD’nin içinde birçok spor var. Boks var, güreş var, uzaktan yakından dövüş var. JKD felsefe olarak var ve o felsefeyi size saatlerce anlatamam bile ama size Bruce Lee’nin dediği gibi 'Su gibi ol' sözünü söyleyebilirim. Buradan bütün dünyaya çağrıda bulunuyorum. Bu şampiyonluğu ve bu fırsatı kaçırmayın çünkü bu ilk oluyor. Buradan güzel bir şey çıkaracağımızı düşünüyoruz. Herkese iyi şanslar diliyorum" diye konuştu.

Yüksel Yılmaz: "Türkiye’nin kesinlikle birinci olması lazım, diğer ülkeler ikincilik peşinde"
Başkan Ahmed Mohamed Abdullatif’i İzmit’i gezdirdiğini söyleyen Uluslararası Jeet Kune Do Federasyon Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz, "Başkanımız Ahmet Muhammed Abdullatif ile yakında Adana’da gerçekleşecek olan şampiyonayla ilgili istişare yaptık. Adana'daki şampiyona Türkiye’de gerçekleşmiş olan ilk Jeet Kune Do Şampiyonası olacak. Birçok ülke katılacak hatta bunun yansıması bundan sonraki şampiyonalar için daha büyük çapta organizasyonlara neden olacak. Çünkü pandemi yasağı nedeniyle başvuru yapamadığı için katılamayan ülkeler var. Türkiye’de Jeet Kune Do çok eski zamandan günümüze geldi. Şu an ben Seka Sporcu Eğitim Merkezi’nde (SEKASEM) ders veriyorum. Dünya Şampiyonası'nda Türkiye’nin kesinlikle birinci olması lazım, bu bizim için çok önemli. Diğer ülkeler şimdi ikincilik peşinde. Eğer birinci olmazsak mahcup oluruz, ben birinci olacağımıza inanıyorum. Türkiye’den 20 sporcumuz katılacak. Jeet Kune Do branşı Bruce Lee’nin hatırasını yaşatan, özellikle Türkiye’de önce ahlakı ve maneviyatı öne çıkaran ve bunu önemseyen bir branştır. Öğrencilerimizin efendiliğini, dürüstlüğünü maçlarda da görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Küçük Ömer, boğazındaki delikten kurtulacak
YEREL HABERLER Küçük Ömer, boğazındaki delikten kurtulacak
Dilovası, Kaymakam Alkan’a veda etti
YEREL HABERLER Dilovası, Kaymakam Alkan’a veda etti
Şehir Tiyatroları seyircisi ile buluşacak
YEREL HABERLER Şehir Tiyatroları seyircisi ile buluşacak
Osmanlı yadigarı bakın ne halde 14. yüzyılda Sultan Orhan Gazi'nin yaptırdığı camiden geriye sadece ahşap parçaları kaldı
YEREL HABERLER Osmanlı yadigarı bakın ne halde 14. yüzyılda Sultan ...
Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Bir minibüste 21 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bir minibüste 21 kaçak göçmen yakalandı
Otomobile arkadan çarpan motosikletli kurye yaralandı
YEREL HABERLER Otomobile arkadan çarpan motosikletli kurye yaralandı
Roma ve Bizans dönemine ait bronz ve gümüş sikkeler ele geçirildi
YEREL HABERLER Roma ve Bizans dönemine ait bronz ve gümüş sikkeler ...
Feribot iskelesi yolundaki araçtan 25 tarihi sikke yakalandı
YEREL HABERLER Feribot iskelesi yolundaki araçtan 25 tarihi sikke ...
Otomobil, hafriyat kamyonuna çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, hafriyat kamyonuna çarptı: 1 yaralı
15. Sevgide Buluşalım bu yıl Seka Parkta düzenlenecek
YEREL HABERLER 15. Sevgide Buluşalım bu yıl Seka Parkta düzenlenecek
Başkan Özlü sorunları yerinde dinliyor
YEREL HABERLER Başkan Özlü sorunları yerinde dinliyor
Kocaeli’de terör operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli’de terör operasyonu: 3 gözaltı
Otobüsü durdurup, görme engelli yolcuyu yolun karşısına geçirdi Görme engelli vatandaşı karşıdan karşıya geçiren şoför o anları anlattı "Yardımcı olabilmek için ona el ve kol oldum"
YEREL HABERLER Otobüsü durdurup, görme engelli yolcuyu yolun ...
Yeni balık sezonundan bir kötü bir de iyi haber Balıkçılar hummalı bir şekilde 1 Eylül’de açılacak av sezonuna hazırlanıyor Ağları ve teknelerini onaran balıkçılardan palamut tutkunlarını üzecek haber Yeni sezonda palamut az lüfer, hamsi ve istavrit bol olacak
YEREL HABERLER Yeni balık sezonundan bir kötü bir de iyi ...
Darıca’da sanat sokakta
YEREL HABERLER Darıca’da sanat sokakta
Hürriyet, gençlerin futbol sahası isteğini geri çevirmedi
YEREL HABERLER Hürriyet, gençlerin futbol sahası isteğini geri ...
Kocaman şampiyonları misafir etti
YEREL HABERLER Kocaman şampiyonları misafir etti
Alkollü arkadaşların kavgası kanlı sona erdi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü arkadaşların kavgası kanlı sona erdi: 1 ...
Kağıtsporlu Ceren Avrupa şampiyonu
YEREL HABERLER Kağıtsporlu Ceren Avrupa şampiyonu
Başiskele’de 30 Ağustos, gençlik şöleni ile kutlanacak
YEREL HABERLER Başiskele’de 30 Ağustos, gençlik şöleni ile ...
İzmit Belediyesi, alzheimer hastalarına aşure ikram etti
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi, alzheimer hastalarına aşure ikram ...
13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atan akrabası tutuklandı
YEREL HABERLER 13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atan ...
İSU'da sıfır atık yönetimi eğitimi
YEREL HABERLER İSU'da sıfır atık yönetimi eğitimi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.