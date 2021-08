(Özel haber) Ahmed Mohamed Abdullatif: "Türkiye güçlü bir ekip" Uluslararası Jeet Kune Do Federasyonu Başkanı Ahmed Mohamed Abdullatif: "Bu sadece Türkiye’de değil, dünyada ilk Jeet Kune Do şampiyonluğu olacak"

Adana'da düzenlenecek 1. Jeet Kune Do Dünya Açık Kulüpler Şampiyonası öncesinde Kocaeli'ne gelen Uluslararası Jeet Kune Do Federasyonu Başkanı Ahmed Mohamed Abdullatif, şampiyonada yer alacak Türkiye'nin güçlü bir ekip olduğunu söyledi.

Bruce Lee'nin öğrencisi Guro Dan İnosanto ve 2. jenerasyon Sifu Jesus Santiago gibi JKD ustalarından dersler alan Uluslararası Jeet Kune Do Federasyonu Başkanı Ahmed Mohamed Abdullatif, dünyada ilk olarak Adana’da gerçekleşecek olan Jeet Kune Do Şampiyonası için Türkiye’ye geldi. 29 Ağustos’ta Adana’da başlayacak olan şampiyona için Türkiye’ye gelen Başkan Abdullatif, öncelikle Kocaeli’yi ziyaret ederek Uluslararası Jeet Kune Do Federasyonu Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz ile Adana’daki şampiyona için istişarede bulundu. 30 ülkenin Jeet Kune Do Şampiyonası’na katıldığını söyleyen Başkan Abdullatif, Türkiye’nin çok güçlü bir ekip olduğunu ifade etti.



"Bu sadece Türkiye’de değil, dünyada ilk Jeet Kune Do şampiyonluğu olacak"

Mısırlı olduğunu ve çok küçük yaşlarda Jeet Kune Do ile tanıştığını söyleyen Abdullatif, "Benim ilk hocam Muhsin Emin’dir, o Bruce Lee’nin ikinci nesil öğrencilerinden ders aldı. Ben ilk olarak Türkiye hükümetine bize bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Bu sadece Türkiye’de değil, dünyada ilk Jeet Kune Do şampiyonluğu olacak. Bu şampiyonluk yarışması, sadece Jeet Kune Do (JKD) branşında olacak. Bu yarışmanın Türkiye’de olması büyük bir gelişim olacak. Uluslararası Jeet kune Do’yu 23 sene önce kurduk. Şimdi 30 ülke şampiyonluğa katıldı ve daha fazla artıyor. Benim Amerika’da ve Mısır’da birçok öğrencim var. Ben ilk 1987 yılında şampiyonluğa hazırlanmak için Türkiye’ye geldim. Ayrıca ben ulusal Tae Kwon Do şampiyonluğum. Adana için biz bir program hazırladık. Antrenörlük ve hakemlik olarak biz seminer vereceğiz. Seminere katılanlara kitap vereceğiz. Kitap yeni nesil Jeet Kune Do’nun yeni kurallarını anlatıyor" dedi.



"Türkiye güçlü bir ekip"

Türkiye'nin Jeet Kune Do konusunda güçlü bir ekip olduğunu söyleyen Başkan Abdullatif, "Kimin birinci olacağı ile ilgili tahminimi kendime saklıyorum ama kim birinci olursa olsun çok mutlu olacağım. Çünkü salt JKD branşı olarak dünyada ilk organize edilen ilk şampiyonluk olacak. 200300 civarında kişinin şampiyonluk yarışına katılacağını düşünüyorum. Orijinal Jeet Kune Do kuralsızdı biz bunu kurallı bir spor haline getirdik. Ama biz hala orijinal JKD’yu ayrı bir ders olarak da veriyoruz. JKD savunma sanatı ve hayat tarzı olarak tüm sporların özü oluyor. JKD’nin içinde birçok spor var. Boks var, güreş var, uzaktan yakından dövüş var. JKD felsefe olarak var ve o felsefeyi size saatlerce anlatamam bile ama size Bruce Lee’nin dediği gibi 'Su gibi ol' sözünü söyleyebilirim. Buradan bütün dünyaya çağrıda bulunuyorum. Bu şampiyonluğu ve bu fırsatı kaçırmayın çünkü bu ilk oluyor. Buradan güzel bir şey çıkaracağımızı düşünüyoruz. Herkese iyi şanslar diliyorum" diye konuştu.



Yüksel Yılmaz: "Türkiye’nin kesinlikle birinci olması lazım, diğer ülkeler ikincilik peşinde"

Başkan Ahmed Mohamed Abdullatif’i İzmit’i gezdirdiğini söyleyen Uluslararası Jeet Kune Do Federasyon Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz, "Başkanımız Ahmet Muhammed Abdullatif ile yakında Adana’da gerçekleşecek olan şampiyonayla ilgili istişare yaptık. Adana'daki şampiyona Türkiye’de gerçekleşmiş olan ilk Jeet Kune Do Şampiyonası olacak. Birçok ülke katılacak hatta bunun yansıması bundan sonraki şampiyonalar için daha büyük çapta organizasyonlara neden olacak. Çünkü pandemi yasağı nedeniyle başvuru yapamadığı için katılamayan ülkeler var. Türkiye’de Jeet Kune Do çok eski zamandan günümüze geldi. Şu an ben Seka Sporcu Eğitim Merkezi’nde (SEKASEM) ders veriyorum. Dünya Şampiyonası'nda Türkiye’nin kesinlikle birinci olması lazım, bu bizim için çok önemli. Diğer ülkeler şimdi ikincilik peşinde. Eğer birinci olmazsak mahcup oluruz, ben birinci olacağımıza inanıyorum. Türkiye’den 20 sporcumuz katılacak. Jeet Kune Do branşı Bruce Lee’nin hatırasını yaşatan, özellikle Türkiye’de önce ahlakı ve maneviyatı öne çıkaran ve bunu önemseyen bir branştır. Öğrencilerimizin efendiliğini, dürüstlüğünü maçlarda da görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

