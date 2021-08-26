Derince’de okullar eğitim dönemine hazır

Derince Belediyesi ekipleri, 20212022 eğitimöğretim dönemi öncesi ilçede yer alan tüm okul bahçelerinde kapsamlı bir temizlik gerçekleştiriyor.

Korona virüs sebebiyle bir süre kesintiye uğrayan yüz yüze eğitim süreci, 13 Eylül arası okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimi ile birlikte yeniden başlayacak. 6 Eylül’den itibaren ilkokullar, ortaokullar ve liselerde ise haftada beş gün yüz yüze eğitim başlıyor. Derince Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de yeni eğitimöğretim dönemi öncesi ilçede bulunan tüm okul bahçelerinde titiz bir çalışma gerçekleştiriyor.

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