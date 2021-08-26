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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Söğüt, “Şehrin altını da üstünü de yeniliyoruz”

İHA

Başkan Söğüt, “Şehrin altını da üstünü de yeniliyoruz”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Güney Mahallesi’nde altyapının tamamlandığı ve üst yapı düzenlemenin yapıldığı caddelerde incelemelerde bulundu.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Güney Mahallesi’nde altyapının tamamlandığı ve üst yapı düzenlemenin yapıldığı caddelerde incelemelerde bulundu. Altyapının zor ve meşakkatli bir iş olduğunu belirten Başkan Şener Söğüt, “Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İSU Genel Müdürümüz sağ olsun hızlı bir şekilde çalışmaların ilerlemesi için büyük gayret gösterdi. Vatandaşlarımız da bu süreçte büyük sabır gösterdi. Bizler de İSU ekiplerimize gerekli tüm desteği sağlayarak işin daha çabuk bitmesi için çabaladık. Güney ve Fatih Mahallemizde neredeyse altyapı tamamen yenilendi. Ciddi bir yatırım yapıldı. Şimdi de üst yapı için hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. İlçenin altı ile birlikte üstü de yenileniyor” dedi.
Güney Mahallesi’nde altyapının tamamlandığı ve üst yapı düzenlemenin yapıldığı caddelerde incelemelerde bulunan Başkan Söğüt daha sonra halk meclisleri kapsamında Yukarı Hereke’yi ziyaret etti. Yukarı Hereke ve Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleştirilen ziyaretlerde Başkan Şener Söğüt’e Başkan Yardımcıları Faruk Denli ve Osman Yurt, Belediye Meclis Üyesi Cengiz Öztürk ve birim müdürleri eşlik etti. İlk olarak Yukarı Hereke Mahallesi’ne geçen Başkan Söğüt, Muhtar Yusuf Öner ile bir araya geldi.
Muhtarlıkta gerçekleştirilen kısa değerlendirme sonrasında aynı minibüste Muhtar Öner’in tespit ettiği noktalara gidilerek sorunlar yerinde incelendi. Yukarı Hereke Mahallesi’ni cadde cadde, sokak sokak gezen Başkan Şener Söğüt, sorunların çözümü noktasında da bölgedeki vatandaşları da dinledi. Ortak akıl ile adım atacaklarını belirten Başkan Söğüt, yapılacak çalışmaları da tek tek not aldırdı.
Belediye ekiplerinin 12 imar yolu açma çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Söğüt, “Sadece Yukarı Hereke’de değil, Körfez’in birçok noktasında ulaşım ağını genişletiyoruz. Sadece ulaşım olarak değil, yaptığımız ve yapacağımız eser, yatırım ve hizmetlerimizle Körfez’i ilmek ilmek dokumaya devam edeceğiz” dedi.
Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Mimar Sinan Mahallesi’nde Atatürk Lisesi’nin hemen arka kısmında bulunan park alanında çalışmalar tamamlanma noktasına geldi. Başkan Söğüt de çalışmaları yerinde inceledi.

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