Çeşitli suçlardan aranan 16 kişi şafak operasyonunda yakalandı

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Kocaeli’de polis ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda, çeşitli suçlardan aranması olan 16 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli’de aranan şahısların yakalanmasına yönelik polis ekipleri operasyon düzenledi. Şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti yapmak, yağma, tehdit gibi suçlardan haklarında 1 ila 21 yıl hapis cezası ile aranması bulunan 16 şahıs yakalandı.

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