Düşen sebze ve meyve fiyatları pazarlara olan ilgiyi arttırdı Ucuzluğun sera dönemine kadar devam etmesi bekleniyor

Kocaeli’de kurulan semt pazarında düşüşe geçen sebze ve meyve fiyatları, vatandaşların pazara olan ilgisini arttırdı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kurulan semt pazarı vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Pandemi döneminin etkisiyle bir süredir yüksek seyreden sebze ve meyve fiyatlarının düşüşe geçmesi ve market ürünlerine nazaran daha taze ürünlerin satışa sunulması gibi etkenler vatandaşların pazara olan ilgisini arttırdı. Pazarcı esnafı pandeminin etkisinden yavaş yavaş kurtulduklarını belirtirken, sebze meyve fiyatlarının olabilecek en uygun bantta olduğunu ifade ettiler. Esnaflar, fiyatlardaki ucuzluğun sera dönemine kadar bu bantlarda devam edeceği dile getirdiler. Kurulan semt pazarında, kabak 6 lira, salata 5 lira, patlıcan ve dolma 5 lira, fasulye 8 lira, kıl biber 5 lira’dan satışa sunulurken, elma 4 lira, şeftalinin 3 kilosu 10 liradan satılıyor.



“En bol, en güzel ve en taze zamanı”

Ürün fiyatlarının uygun olduğunu belirten pazarcı esnafı Mustafa Baştan, vatandaşların pazarlara olan ilgisinin arttığını ifade ederek, “Fiyatların en ucuz zamanı şu an. En bol, en güzel ve en taze zamanı. Kabak 6 lira, salata 5 lira, patlıcan ve dolma 5 lira, fasulye 8 lira, kıl biber 5 lira. Pandeminin etkisinden kurtulduk, Allah'a şükür şu an iyi işler. Vatandaşlar pazara gelsinler, pazar her zaman iyidir, ürünler tazedir, günlüktür” dedi.



“Seralar çıkar, fiyatlar yükselir”

Fiyatların bir süre daha bu bantlarda gideceğini ifade eden Baştan, sera mevsiminden sonra yükseleceğini belirterek, “11 buçuk ay daha böyle gider. Sonrasında seralar çıkar fiyatlar yükselir. Bunlar tarla malı, organik. 1 ay, 1 buçuk ay sonra sera malları gelir. Allah'a şükür günlük taze geliyor meyve ve sebzelerimiz. Vatandaşlar da geliyor her zaman pazara. Pandemide yasaklar vardı şu anda yok Allah'a şükür herkes kendini koruyor pazara geliyorlar” diye konuştu.



“Bu ucuzluk 1, 1 buçuk ay daha sürer”

Meyve ve sebze fiyatlarının uygun olduğunu ifade eden pazarcı esnafı Cem Eren Kara, pandemi etkisinden yavaşça kurtulduklarını belirterek, “Fiyatlarımız gördüğünüz gibi uygun, elma 4 lira, şeftali 3 kilo 10 lira görüyorsunuz, vatandaşlarımızı pazara bekliyoruz. Pandemiden dolayı esnafımız batmıştı, yavaş yavaş kurtulmaya başlıyoruz. Bu ucuzluk 1, 1 buçuk ay daha sürer kış geliyor ya kış geldiği zaman malcılar çalışmıyor, araya aracı giriyor fiyatlar yükseliyor. Vatandaşlarımızı pazara bekliyoruz” şeklinde konuştu.



“Pazardaki ürünler daha taze oluyor”

Fiyatlardan genel anlamda memnun olduğunu dile getiren Halit Oğul isimli vatandaş, maketten ziyade pazarları tercih ettiğini belirterek, “Meyve fiyatları bir tık pahalı geldi ama sebze fiyatları normal. Pandemi sürecinden sonra fiyatlarda bir tık düşüş oldu. Mesela domates 5 lira kilosu, biber keza öyle. Bu sene karpuz biraz ucuzlamadı o da havalardan herhalde öyle devam ediyor 2 2,5 liradan. Ürünleri yetiştirenlere de hak vermek lazım. Şartlar zor ekonomik şartlar. Halk da biraz mağdur gibi. Milletin cebinde fazla para yok her yönden baktığında herkes kendine göre haklı. Pazardaki ürünler daha taze oluyor, göze hoş geliyor istediğini seçebiliyorsun. Biraz nostaljiye benziyor" ifadelerini kullandı.

