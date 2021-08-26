2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası başlıyor

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İzmit Belediyespor’un ev sahipliğinde Beşiktaş, Galatasaray ve Bursa Büyükşehir Belediyespor’un katılacağı 2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası 22 Eylül’de başlıyor.

İzmit Belediyesi tarafından Türkiye’nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan anısına düzenlenen basketbol turnuvasının ikincisi Eylül ayında yapılacak. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Beşiktaş, Galatasaray ve Bursa Büyükşehir Belediyespor’un katılacağı turnuvaya İzmit Belediyespor ev sahipliği yapacak.

22 Eylül’de başlayacak ve 3 gün sürecek turnuvada maçlar Yahya Kaptan’da bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanacak. Geçtiğimiz yıl düzenlenen ilk turnuva pandemi tedbirleri gereği seyircisiz oynanırken bu yılki turnuvada Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’na kapasitenin yüzde 50’si kadar seyirci alınacak.

Turnuva Programı:

22 Eylül Çarşamba

15.00 İzmit BelediyesporBursa Büyükşehir Belediyespor

18.00 GalatasarayBeşiktaş

23 Eylül Perşembe

15.00 İzmit BelediyesporBeşiktaş

18.00 GalatasarayBursa Büyükşehir Belediyespor

24 Eylül Cuma

14.00 BeşiktaşBursa Büyükşehir Belediyespor

17.00 İzmit BelediyesporGalatasaray

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