2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası başlıyor

İzmit Belediyespor’un ev sahipliğinde Beşiktaş, Galatasaray ve Bursa Büyükşehir Belediyespor’un katılacağı 2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası 22 Eylül’de başlıyor.
İzmit Belediyesi tarafından Türkiye’nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan anısına düzenlenen basketbol turnuvasının ikincisi Eylül ayında yapılacak. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Beşiktaş, Galatasaray ve Bursa Büyükşehir Belediyespor’un katılacağı turnuvaya İzmit Belediyespor ev sahipliği yapacak.
22 Eylül’de başlayacak ve 3 gün sürecek turnuvada maçlar Yahya Kaptan’da bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanacak. Geçtiğimiz yıl düzenlenen ilk turnuva pandemi tedbirleri gereği seyircisiz oynanırken bu yılki turnuvada Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’na kapasitenin yüzde 50’si kadar seyirci alınacak.
Turnuva Programı:
22 Eylül Çarşamba
15.00 İzmit BelediyesporBursa Büyükşehir Belediyespor
18.00 GalatasarayBeşiktaş
23 Eylül Perşembe
15.00 İzmit BelediyesporBeşiktaş
18.00 GalatasarayBursa Büyükşehir Belediyespor
24 Eylül Cuma
14.00 BeşiktaşBursa Büyükşehir Belediyespor
17.00 İzmit BelediyesporGalatasaray
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