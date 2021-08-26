Gebze İnönü Mahallesinde dere ıslahı yapılıyor

Gebze Belediyesi İnönü Mahallesi'nde yerleşim alanları ile insan sağlığına tehdit oluşturmaması için dere ıslah çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesinde bulunan ve yerleşim alanı içerisinde kalan derenin ıslahına geçtiğimiz nisan ayında başlandı. Derede proje kapsamında toplamda 687 metre uzunluğunda ıslah çalışması yapılacak. Düzenli akışının sağlanması için devam edilen çalışmalarda derenin yol altında kalan kısmında betonarme kapalı menfez yapılarak geçtiğimiz yıllarda ıslah edilen Çamaşır deresine bağlantısı sağlandı. Derenin yerleşim alanları içerisinde kalan kısmında açık kesit betonarme ile 2 metre çapında çelik boru kullanılarak toplam 284 metre uzunluğunda ıslah çalışması yapıldı. Kalan kısmın ıslahı ile çeşitli çaplarda koruge ve betonarme boru kullanılarak 715 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı ile bin 300 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatı da devam ediyor.

Gebze ilçesinde yapımı süren dere ıslahı ile altyapı çalışmalarının Ekim ayı sonunda tamamlanması hedefleniyor. Islah çalışmaları ve yeni hatları ile birlikte derenin düzenli akışı sağlanacak, kanalizasyon kuşaklama hattı ile dereye akan atık suların önüne geçilecek, bölgenin yüzey suları toplanarak derelere bağlantısı sağlanacak.

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