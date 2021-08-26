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Kocaeli’de yağma suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda yağma suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslardan 22 yaşındaki Ş.B.’nin 10 yıl, 21 yaşındaki T.E.’nin ise 6 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.B. ve T.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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