Divane Kahve Evleri’nin işletmecisi Mücahit Yaman, franchising kararını duyurdu

Birçok şubesi bulunan Divane Kahve Evleri’nin işletmecileri Mücahit Yaman ve Mehmet Turgay Dinçer, kafecilik sektöründe daha da ilerlemeyi hedeflediklerini belirterek, “Tüm detaylarını özenle incelediğimiz franchising sistemini işletmemiz için de uygulamaya başladık” dedi.

Yıllarca çok fazla taleple karşılaştıklarını kaydeden Mücahit Yaman, bu taleplere kayıtsız kalamadıklarını belirtti. İşletmesi için franchising vermeye karar verdiklerini söyleyen Yaman, “İlk gelen başvurular bizler için çok değerli. Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sektörde tanınan ve takip edilen biri olmasını yılların verdiği azim ve yaşanmışlığa borçlu olduğunu kaydeden Yaman, “Kafecilik sektörünün her kademesinde görev yaparak kazandığım tecrübeyi şu an işletmeciliğini yaptığım Divane markasına aktardım. Divane kelime anlamı aşırı derecede sevmek ve ilgi duymaktır. Ben de işimi aşkla yapan biri olarak, işletmemim ismi ile adeta özdeşleştim. Divane, konsept bakımından kahve evi ve restoran olarak hizmet vermektedir. İşletmemizde onlarca çeşit kahvelerden lezzetli kokteyllere ve dünya mutfağına kadar damakta iz bırakan tatlar sunuyoruz” diye konuştu.

İşletmenin mimari tasarımında geleneksel ve modern öğeleri bir araya getirdiklerini belirten Yaman, “Kahvenizi yudumlamadan önce adeta bir sanat galerisi gezer gibi dikkatlice etrafınıza bakmanızı tavsiye ederiz. Sabırla el emeği ile işlenmiş çini eserler işletmenin çeşitli yerlerinde sizleri karşılayacaktır” şeklinde konuştu.

Sektöre kattığı en önemli özelliğin ise samimiyet olduğunun altını çizen Yaman, “İşletmemizde müdavimler ve çalışanlar, herkes birbirini tanır. Yeni gelen bir misafir bile bir daha geldiğinde kendini evinde hissedebilir. Bu bakımdan dikkatimizi çeken ufak bir detay bizleri çok şaşırttı. Öyle ki çalışan arkadaşlar kimin kaç şekerli ve kaç çay içtiğini dahi biliyor. Anladık ki işini aşkla yapanlar için hiçbir şey imkansız değil” ifadelerinde bulundu.

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