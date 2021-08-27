Balık festivalinde Gökhan Özen sahne alacak

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Kocaeli’de Karamürsel Balık Festivali 29 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Festival kapsamında sevilen sanatçı Gökhan Özen Kocaelililerle buluşacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 13.’sü gerçekleştirilecek olan Karamürsel Balık Festivali’ni 29 Ağustos Pazar günü gerçekleştirecek. festival kapsamında saat 21.00’da Ereğli Hürriyet Caddesi Liman yanında sevilen sanatçı Gökhan Özen de Kocaelililerle buluşacak.

Ayrıca 29 Ağustos Pazar günü, 12.00 ile 16.00 arasında binlerce kişiye, Ereğli Sahili İskele Meydanı’nda ızgarada pişirilmiş balık ekmek ikram edilecek.

KaramürselEreğli Balık Festivali etkinlikleri 31 Ağustos Salı günü devam edecek. Karamürsel İlçe Müftülüğü’ne bağlı din görevlilerinin akşam namazının ardından Ereğli İskele Meydanı’nda okuyacağı dualar eşliğinde, balıkçı tekneleri denize açılacak. Balıkçılar, sezonun açılmasıyla birlikte aileleri, yakınları ve sevdikleri tarafından denize uğurlanacak. 1 Eylül Çarşamba günü ise sabah namazının ardından Ereğli Balık Hali’nde mezat açılışı gerçekleşecek.

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