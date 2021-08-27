Kartepe’de mezarlıklara bakım yapıldı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde ekipler mezarlıklardaki bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sonbahardan önce ilçe genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler bu kapsamda mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Köseköy Merkez Mezarlığı’na 12 bin metrekare alana toprak serimi yapılırken, anayol ve arayollar dahil olmak üzere 450 metre beton yürüyüş yolu yapıldı. çalışmaların tamamlanması sonrasında ışıklandırmalar yapılacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, mezarlıkların bakımına büyük önem verdiklerini belirterek, “İnancımıza uygun olarak yenilenen mezarlıklarımızda ki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kartepe Belediyesi olarak kabristanlıklara büyük önem veriyoruz. Geçmişimizin ebedi istirahathanesi olan mezarlıklarımızda çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarımız devam ediyor. Tüm kabritanlıklarımızın her zaman bakımlı ve temiz olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.