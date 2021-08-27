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D-130 Karayolu Caddesi’nde altyapı çalışması

İHA

D-130 Karayolu Caddesi’nde altyapı çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi D130 Karayolu Caddesi ve Korkmazlar Sokak’ta yağmur suyu ve içme suyu altyapı çalışması yapacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU Genel Müdürlüğü altyapı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda D130 Karayolu Caddesi ve Korkmazlar Sokakta yağmur suyu ve içme suyu altyapı çalışması başladı. Çalışma süresince Ulaşım Dairesi Başkanlığınca geçici güzergah belirlendi. Salim Dervişoğlu Caddesini kullanarak Gölcük istikametine giden araçlar çalışma sürecinde Kahya Kadın Caddesi’ni kullanacak.

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