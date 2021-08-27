Kocaeli’de göletlere 171 bin sazan balığı bırakıldı

Kocaeli’de, “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında 171 bin yavru sazan balığı göletlere bırakıldı.

Kocaeli’de, binlerce sazan balığı göletlere bırakıldı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un talimatlarıyla, balık stoklarının korunması, arttırılması ve sürdürülebilir balıkçılığın devamının sağlanması amacıyla Edirne İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu tarafından üretimi yapılan ve Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne tahsis edilen yavru sazan balıkları Kocaeli sınırları içerisinde yer alan göletlere bırakıldı.

“Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında, İzmitBayraktar Göletine 10 bin, İzmitÇağırgan Göletine 20 bin, İzmitDavuldere Göletine 15 bin, İzmitŞahinler Göletine 5 bin, İzmitKetenciler Göletine 20 bin, İzmit Çayırköy Göletine 5 bin, KandıraArıklar Göletine 30 bin, KandıraÜtük Göletine 18 bin, KandıraSafalı Göletine 16 bin, GebzeDenizli Göletine 15 bin, KörfezSevindikli Göletine 10 bin, KörfezSipahiler Göletine 7 bin olmak üzere toplam 171 bin adet yavru sazan balığı göletlerle buluşturuldu.

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