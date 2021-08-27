Suç makinası hırsızdan filmleri aratmayan soygun Havalandırma deliğinden geçerek 2 dükkanı birden soydu İş yerlerindeki para ve telefonları cebine doldurup gözden kayboldu Gözüne kestirdiği telefonları böyle cebine doldurup kayıplara karıştı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde camını kırarak içeri girdiği şans oyunları bayisini soyan hırsız daha sonra iş yerinin havalandırma boşluğundan geçerek yan tarafta bulunan dükkanına geçerek içerideki telefonları ve nakit paraları çalarak kayıplara karıştı.

Olay, 01.30 sıralarında Çayırova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde bir şans oyunu bayisinin önüne gelen şahıs, iş yerinin cami kırarak içeriye girdi. Burada bir süre içeride gezinen hırsız, daha sonra kasada bulunan yaklaşık 900 TL nakit parayı alarak iş yerinin havalandırma boşluğuna yöneldi. Havalandırma boşluğundan yan taraftaki GSM bayisine geçen şahıs, tek tek çekmeceleri açarak cep telefonlarını ceplerine doldurdu. Çalan alarma aldırış etmeden kasadan da bir miktar para alan şahıs, daha sonra girdiği havalandırma deliğinden çıkarak kayıplara karıştı.



Kimliği tespit edildi, 7 suç kaydı ortaya çıktı

Sabah saatlerinde telefoncu dükkanına gelerek iş başı yapan dükkan yetkilileri, ortalığın dağınıklığını fark etti. İlk olarak durumu anlamayan yetkililer, daha sonra havalandırma kapağının kırıldığını görünce durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, 2 dükkanı da soyan hırsızı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Kamera görüntülerinin izlenmesi ve yapılan parmak izi çalışmalarının ardından hırsızlığı K.Ç. (17) isimli gencin gerçekleştirdiği belirlendi. Öte yandan K.Ç. isimli şahsın daha önceden 7 farklı suç kaydı olduğu belirlendi. Polis ekipleri, iki dükkanı da soyarak kayıplara karışan genci yakalayabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Hırsızlık anındaki rahatlığı dikkat çekti

Öte yandan, gencin hırsızlık anı telefoncu dükkanının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hırsızın havalandırma boşluğundan içeri girmesi, daha sonra kasayı ve çekmeceleri tek tek açarak gözüne kestirdiği telefonları cebine doldurduğu görülüyor. Hırsızın dükkanda alarm çalmasına rağmen rahat tavırları ise dikkat çekiyor. Görüntülerin devamında ise işini bitiren hırsız, girdiği delikten çıkarak kayıplara karışıyor.



“Yaklaşık 30 bin lira gibi bir zarar var”

Telefoncu dükkanının kurumsal bir yapıda olduğu için akşam saat 20.30’da kepenkleri kapattığını söyleyen işletme sahibi Cihan Soyluçiçek, “Sabah 09.00’da burada çalışan kız dükkanı açtığında dağınıklıkları görüyor. Önce kapı kapalı olduğu için şüphelenmiyor. Sonra arkaya gidip baktığında havalandırmanın da kırıldığını görünce hemen beni aradı. Ben de geldim hemen polisi aradım. Ekipler çok kısa bir sürede geldi. Zaten bu olayın tamamen çözülmesi sadece 10 dakika sürdü. Bu da emniyet açısından ciddi bir başarı, kendilerine teşekkür ediyorum. Olaya hemen asayiş ekipleri, olay yeri inceleme ekipleri hepsi geldi. Bir anda burası ana baba gününe döndü. Teknik seviş cihazları, müşteriden gelen cihazlar, garantiden gelen cihazlar ve tamiri bekleyen cihazlar olmak üzere kategorilendirdiğimiz cihazları çalmış. Bunların formlarının hepsi cihazların üzerinde olduğu için şu anda net bir bilgi çıkaramıyoruz. Çünkü ciddi anlamda kayıp var. Havalandırmadan giriyorlar. İddia bayisinde kepenk yok. Oradaki kapı camını kırıyorlar, ki kırdıkları cam da öyle sıradan bir cam değil, 10 milim bir cam, o camı nasıl kırdılar o da ayrı bir muamma. Camı kırıyorlar, kenara bırakıp oradan geçiyorlar. İçeride havalandırmayı da kırıyorlar. Vatandaşlar dışarıdan alarm sesini duyuyorlar ama tabii dükkanda hareket görmedikleri için oralı olmuyor. Biz sabah fark ettik. Yaklaşık 30 bin lira gibi bir zarar var. Henüz yakalanamadı polis kimliğini tespit etti” dedi.



“Kasadan yaklaşık 900 liraya yakın nakit parayı almış”

İddia bayinin sahibi Serkan Erdem ise, “Saat gece 01.30 civarında bir arkadaşımız gelmiş önceki 10 milimetre kalınlığındaki camı kırmış. İçeriye girince kasadan yaklaşık 900 liraya yakın nakit parayı almış. Şuradaki pencereyi açarak yan taraftaki telefoncu dükkanına girmiş, orada da bazı telefonları götürmüş. İçerideki paraları da almış. Biz sabaha karşı fark ettik. Yan dükkanın sahibi Cihan abi bizi aradı. Dükkana hırsız girdiğini söyledi. Sabah geldim, biz geldiğimizde zaten polis memurları dükkandaydı. İfademizi verdik, olay yeri inceleme ekiplerine yardımcı olduk. Hasar tespitini yapıp polislere bildirdik” diye konuştu.

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