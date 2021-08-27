Cumhuriyet Parkı Tamamen Yenilendi

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği park yenileme çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Parkı’nı da baştan sona yeniledi.

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde zamanla yıpranan ve eskiyen park alanları yenilemeye devam ediyor. Belediye ekipleri bu kapsamda Kılıçarslan Mahallesi’nde yer alan Cumhuriyet Parkı’nı da baştan sona yenileyerek kullanıma hazır hale getirdi. 7 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olan Cumhuriyet Parkı’nın içerisinde 15x30 metre futbol sahası, 8 bank ve 4 kamelyanın yanı sıra; yağ satarım bal satarım, sek sek, pusula ve labirent parkuru gibi zamanla unutulmaya başlanmış geleneksel oyunlar için alan da yer alıyor. Zemini ve oyun grubu tamamen yenilenen parkın peyzaj çalışmaları da tamamlanarak bölge halkının kullanımına sunuldu.

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