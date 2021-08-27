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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tartıştığı dükkan sahibini falçatayla yaraladı

İHA

Tartıştığı dükkan sahibini falçatayla yaraladı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yabancı uyruklu bir şahıs, tartıştığı başka bir yabancı uyruklu bakkal şahsı falçatayla yaralayarak hastanelik etti.
Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Molla Hüsrev Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bakkala gelen yabancı uyruklu bir şahıs, yabancı uyruklu dükkan sahibi Omar El Seyid ile tartışmaya başladı. Tartışmanın daha da hararetlenmesi üzerine dükkana gelen şahıs, yanında getirdiği falçatayla dükkan sahibi Omar El Seyid’i yaralayarak olay yerinden kaçtı. Dükkan sahibinin yaralandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı şahıs, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri dükkan sahibini yaralayıp kaçan şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı.

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