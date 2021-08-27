Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi velileri üzen haber Kırtasiye ürünlerinde yüzde 30 zam Kırtasiyeciler zincir marketlerden dert yakındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi velileri üzen haber Kırtasiye ürünlerinde yüzde 30 zam Kırtasiyeciler zincir marketlerden dert yakındı

İHA

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi velileri üzen haber Kırtasiye ürünlerinde yüzde 30 zam Kırtasiyeciler zincir marketlerden dert yakındı

Okulların 6 Eylül’de açılacağı haberi üzerine kırtasiyelerde yavaş yavaş hareketlilik başlarken, ürünlerde bu sene yüzde 30 oranında fiyat artışı oldu. Kırtasiye sektörünün her sene geriye gittiğini söyleyen kırtasiyeciler, zincir marketlerden dert yakındı.
Pandemi sebebiyle okula 2 yıldır gidemeyen öğrencilerin hasretinin 6 Eylül’de biteceğinin duyurulmasıyla kırtasiye sektöründe hareketlilik başladı. Okulların açılmasına az bir zaman kala kırtasiyeciler, hazırlıklarını sürdürüyor. Pandemi sebebiyle durgunluk yaşayan kırtasiye sektörü, zincir marketlerin kırtasiye ürünlerini satmasının haksız kazanç olduğunu ifade ederek bu durumdan dert yakındı. 2 senedir alışverişin olmaması sebebiyle bu durumun fiyatlara yansımadığını söyleyen kırtasiyeciler doların yükselmesi ile beraber de kırtasiye ürünlerinde yüzde 30 oranında fiyat artışı olduğunu söyledi.

“Zincir marketler marka ürünleri bizden yüksek fiyatlara satıyorlar”
30 yıldır kırtasiye sektöründe esnaf olduğunu söyleyen Önder Karaman, “Kırtasiye sektörü her sene geriye doğru gidiyor ve bu bizi çok etkiliyor. Ticari olarak 2 yıldır pandemiden etkilendik. Çok sıkıntılar çektik, bu sene biraz umutluyuz. Şu anda zincir marketler belimizi büküyor. O zincir marketler önceden sadece şehir merkezinde vardı. Şu anda mahallelere kadar indi. Bunlar bizi maalesef çok etkiliyor. Zincir marketler ile rekabet etme şansımız düşük. Önceden onların kendi markaları vardı. Çin’den getirdikleri için kaliteli ürünler değildi. Şimdi marka ürünler getirerek bizleri etkiliyorlar. İnsanlar üzerine algı var. İnsanlar, 'Zincir marketler uygundur' mantığı ile düşünüyor ve bizleri görmüyorlar. Zincir marketler marka ürünleri bizden yüksek fiyatlara satıyorlar. Onlar algı oluşturmuş. Orası daha uygundur diye düşünüyorlar. Örneğin biz 10 TL’ye sattığımız ürünü onlar 15 TL’ye sattığında onlar daha uygundur diye düşünüp, fiyat araştırması yapmıyorlar” dedi.

“Ürünlerde yüzde 30’a yakın fiyat artışları oldu”
Şu anda hareketliliğin yavaş yavaş başladığını söyleyen Karaman, “Çantalarımız yeni geldi. Okulların açılacağı 1 hafta önce söylendiği için çok hazırlıklı değildik. Normalde okullar açılmadan önce çantalar alınır. Okulla açıldıktan sonra ise listeler verilir ve bir hafta yoğunluk oluşur. Şu anda yoğunluk yok ama vatandaşlar zincir marketlerde önceden alışveriş yapıyorlar. Kırtasiyenin dernekleşmemesiyle bu durum bizi etkiliyor. Zincir marketler, bizim önümüze geçiyor. Bu sene hareket olabileceğini düşünüyoruz, umutluyuz. 2 yıldır alışveriş olmadığı için bu durum fiyatlara yansımıyordu. Doların yükselmesiyle birlikte bu sene yüzde 30’a yakın fiyat artışları oldu, bayağı etkilendik. Bizim bir sloganımız var ‘kırtasiye kırtasiyeden alınır.’ Biz 12 ay boyunca hizmet ediyoruz ayakta durmaya çalışıyoruz, ama senede bir ay olan okul sezonunda ürünlerimiz alışveriş merkezleri ve pazarlara kadar düşüyor. Senede 1 ayımız var, onlarda gelip 1 ayda bizim emeğimizi almış oluyorlar. Bu da haksız rekabet. Devletin buna bir çözüm bulması lazım. 12 ay emek veriyoruz, bizim bütün emeğimizi almış oluyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Komşunun dikkati felaketi önledi
YEREL HABERLER Komşunun dikkati felaketi önledi
Ticari taksiyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Ticari taksiyle çarpışan motosiklet sürücüsü ...
8. kattaki iskeleden düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER 8. kattaki iskeleden düşen işçi yaralandı
Kulüp başkanından taşkınlık yapan taraftarlara sitem "Yapma kardeşim ya burası senin tatmin olma yerin değil”
YEREL HABERLER Kulüp başkanından taşkınlık yapan taraftarlara ...
Mavi kategoriye giren Kocaeli’de, aşı olan vatandaşlardan çağrı 3 doz aşı olan vatandaştan aşı olmayanlara tepki: “Üniversite öğrencilerinin bile aşıya karşı çıkması beni çok üzüyor”
YEREL HABERLER Mavi kategoriye giren Kocaeli’de, aşı olan ...
Kocaelispor, Bryan Cabezas'ı 1 yıllığına kiralandı İmza töreni yeni açılan KS Store’de gerçekleşti
YEREL HABERLER Kocaelispor, Bryan Cabezas'ı 1 yıllığına ...
Tartıştığı dükkan sahibini falçatayla yaraladı
YEREL HABERLER Tartıştığı dükkan sahibini falçatayla yaraladı
Kuzeni tacize uğrayınca sorunu çözmek için karekodlu uygulama yazdı
YEREL HABERLER Kuzeni tacize uğrayınca sorunu çözmek için karekodlu ...
Cumhuriyet Parkı Tamamen Yenilendi
YEREL HABERLER Cumhuriyet Parkı Tamamen Yenilendi
D-100'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER D-100'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Suç makinası hırsızdan filmleri aratmayan soygun Havalandırma deliğinden geçerek 2 dükkanı birden soydu İş yerlerindeki para ve telefonları cebine doldurup gözden kayboldu Gözüne kestirdiği telefonları böyle cebine doldurup kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Suç makinası hırsızdan filmleri aratmayan ...
Kocaeli’de göletlere 171 bin sazan balığı bırakıldı
YEREL HABERLER Kocaeli’de göletlere 171 bin sazan balığı bırakıldı
Karamürsel-Ereğli’de, Balık Festivali heyecanı
YEREL HABERLER Karamürsel-Ereğli’de, Balık Festivali heyecanı
Muhtarlar, mehtap turunda stres attı
YEREL HABERLER Muhtarlar, mehtap turunda stres attı
Kocaeli’de Zafer Bayramı coşkusu yaşanacak
YEREL HABERLER Kocaeli’de Zafer Bayramı coşkusu yaşanacak
Gençlerin gün batımındaki eğlencesi, eşsiz manzaralar oluşturdu Güneş batarken denize atladılar, mest eden görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Gençlerin gün batımındaki eğlencesi, eşsiz manzaralar ...
D-130 Karayolu Caddesi’nde altyapı çalışması
YEREL HABERLER D-130 Karayolu Caddesi’nde altyapı çalışması
Kartepe’de mezarlıklara bakım yapıldı
YEREL HABERLER Kartepe’de mezarlıklara bakım yapıldı
Balık festivalinde Gökhan Özen sahne alacak
YEREL HABERLER Balık festivalinde Gökhan Özen sahne alacak
Divane Kahve Evleri’nin işletmecisi Mücahit Yaman, franchising kararını duyurdu
YEREL HABERLER Divane Kahve Evleri’nin işletmecisi Mücahit Yaman, ...
Kombi patladı, müstakil ev alevlere teslim oldu Alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Kombi patladı, müstakil ev alevlere teslim oldu Alev ...
Sahte deterjan satan şebekeye operasyon 1 ton toz deterjanın ele geçirildiği depoda 241 adet taklit poşet de çıktı
YEREL HABERLER Sahte deterjan satan şebekeye operasyon 1 ton toz ...
Yağma suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Yağma suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı
Kandıra'daki göletlere 64 bin yavru sazan bırakıldı
YEREL HABERLER Kandıra'daki göletlere 64 bin yavru sazan bırakıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.