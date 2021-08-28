Çayırova’da Karadeniz müziği rüzgarı esecek

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Çayırova Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen Doğu Karadeniz Yöresel Dernekler Kültür Festivali kapsamında gerçekleştirilecek konserde, Karadeniz müziği rüzgarı esecek.

Çayırova Belediyesi önündeki açık otopark alanında düzenlenecek konserde, kulakların pası silinecek. Konser 1 Eylül Çarşamba günü saat 18.00’de başlayacak. Etkinlikte, Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin dernekleri yer alıyor. Her derneğin kendi şehrinden bir sanatçı sahne alacak. Sahneye yörelerinin müziğini temsilen Taner Eyüpoğlu, Grup Tek, Ali Gedik ve Süleyman Yılmaz sahne alacak.

Müzikseverlerin müziğe doyacağı gecenin finalinde, Ekin Uzunlar sahne alacak.

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