‘Canlar’ sevgide buluştu

Pandemi sebebiyle bu yıl Sekapark Uçurtma Tepesi önünde yapılan ‘Sevgide Buluşalım’ etkinliğinde, tüm dünyaya birlik, beraberlik ve barış mesajları verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cem Vakfı ile Alevi vakıf ve derneklerinin destekleriyle, her yıl Muharrem ayı içinde düzenlediği Sevgide Buluşalım etkinliğinin bu yıl 15’incisini gerçekleştirdi. Etkinlik, pandemi kuralları çerçevesinde açık havada düzenlendi. Sekapark Uçurtma Tepesi önündeki ‘Sevgide Buluşalım’ etkinliğine çok sayıda vatandaş katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, anlamlı etkinliğine katılan canlarla, tüm dünyaya birlik, beraberlik ve barış mesajları gönderdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ile Cem Vakfı ile Alevi vakıf ve derneklerinin başkan ve yöneticileri de etkinliğe katıldı. Hacı Bektaşı Veli’nin yüz yıllar önce seslendirdiği “Gelin Canlar Bir Olalım” sözünün anlam bulduğu etkinlikte, Kocaeli’den tüm dünyaya birlik, beraberlik ve barış mesajları yükseldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sevgide Buluşalım etkinliğine katılmak üzere alana gelen tüm vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Sevgide Buluşalım etkinliğine katılmak üzere alana gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da vatandaşlara aşure dağıttı.

Açılış ve saygı duruşunun ardından, sahneye Sevgide Buluşalım Etkinliğine destek veren Alevi Vakıf ve Derneklerinin Başkanları davet edildi. İzmit Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ali Ekber İncesu da sahneden yaptığı konuşmada, Muharrem ayının önemine dikkat çekerek, sevgi ve hoşgörünün tüm insanlığı kuşatmasını dilediklerini söyledi. İncesu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Sevgide Buluşalım Etkinliğinin bu yıl 15. düzenlediğini kaydederek, “Sevgide Buluşalım Etkinliği bizler için çok kıymetli. Bu anlamlı etkinlik için bizim kendisini çok sevdiğimiz, onun da bizi çok sevdiğini bildiğimiz Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Etkinlikte konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Hz Hüseyin’in mücadelesini hatırlarken, aynı zamanda niye var olduğumuzu da hatırlıyoruz. Bir olmak, diri olmak için bir araya geliyoruz. Aşurenin içinde her şey var, gerçek anlamı ise taşıdığı manadan geliyor. Biz hep birlikte Anadolu’yuz. Bir olduğumuzda aslında hepimizin ilahi aşktan geldiğimizi ve ona döneceğimizi hatırlıyoruz. Bu yol kutlu bir yol. Eğer Ehli Beytin yolunda duruyorsak, bu yolun sevgisinde isek ne mutlu bize” dedi. Başkan Büyükakın, sözlerini, “Bu vatanı bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından sahneye Türk Halk Müziğinin güçlü sesi Sabahat Akkiraz çıktı. Usta sanatçı hümanist düşünce felsefesiyle dünyayı etkileyen ve bu yıl vefatının 750. yıldönümü dolasıyla Hacı Bektaşı Veli adına hazırladığı Aşıkan albümündeki eserleri seslendirdi. Etkinliğe katılan vatandaşlar deyişlere eşlik ederken, sevginin ve hoşgörünün en güzel örneklerini sergiledi.

Öte yandan, Seka Park Uçurtma Tepesi, etkinlikle adeta tarihi akşamlarından birini yaşadı. Sabahat Akkiraz’ın deyişlerine eşlik eden vatandaşlar, cep telefonlarının ışıklarını yakarak muhteşem bir görüntüye imza attı. Işıklarla bezenen Uçurtma Tepesi’nden dünyaya sevgi ve barış mesajları gönderildi.

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